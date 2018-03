Hétköznapi hősök – „Boldogság, ha segíthetek”

Nem az a meghatódós típus, de amikor megtudta, hogy jelölték Hétköznapi hősök díjra, megkönnyezte. Csaknem három évtizede végzi segítő munkáját, de nem az elismerésért, hanem a betegekért. Éppen ezért, az a legnagyobb öröm számára, ha az általa segített emberek tartják érdemesnek egy ilyen díjra. Mindezt Nagyné Siraky Szilvia mondta, aki az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület elnöke.

Kicsordult a könnye

– Most is kicsordult a könnyem, ahogy beszélgetünk – mondta a telefonba. – Azt szoktam mondani, én vagyok a polip és száz karom van, akik velem együtt dolgoznak, segítenek.

Szilvia 1989-ben alapító tagja is volt az egyesületnek. 33 évvel ezelőtt ugyanis nála is sclerosis multiplex betegséget állapítottak meg, lebénult, kerekesszékkel tudott csak közlekedni, majd bottal járt, végül sikerült stabilizálni az állapotát. „Mivel a betegség miatt sok mindenen átmentem, azt gondolom, az egyesületi tagok ezért is jobban elfogadnak, jobban elfogadják tőlem a tanácsokat, segítséget. Ma már autóval járom a három megyét, ami hozzánk tartozik, de Borsodban a legnagyobb a taglétszámunk, csaknem 500 beteg tartozik hozzánk. Feladatom sokrétű, amellett, hogy munkáltatók is vagyunk, jogi- és lelki támogatást is adunk az egyesületi tagoknak, az orvosokkal, az egészségcentrummal tartjuk a kapcsolatot, önkénteseket képzünk, illetve rehabilitációkat szervezünk a betegeknek. Ez utóbbi némi kikapcsolódást jelent, de nem csak a betegnek, az őt ápoló családoknak is, hiszen a sérülteket önkéntesek viszik el, így a családtagok is pihenhetnek kicsit” – sorolta.

Lelki segítség

Azt is elmondta, a betegeknek legfontosabb a lelki segítség, meg az, hogy a jogi útvesztőkben eligazítást kapjanak, hiszen sokan nincsenek tisztában azzal, mire jogosultak.

„Korábban, még a betegségem előtt építészként dolgoztam. De imádom azt, amit most csinálhatok. Nekem szerencsém volt, a betegség nem érintette az agyam, így el tudom látni ezt a feladatot, és boldogság számomra, hogy segíthetek” – fogalmazta meg Szilvia.

– ÉM –



