Hétköznapi hősök – András mindenhol ott van

Jáborcsik András az Amíg Élek Én (amigeleken.hu) diósgyőri szurkolói honlap szerkesztője. Kollégái így jellemezték: „Bandi sok dolgot csinál azon kívül, hogy szerkeszti az oldalunkat. Ha visszatekintek a múltra, számtalan jótékonysági akció szervezése fűződik a nevéhez. De nem csak szervezi ezeket az akciókat, a lebonyolításában is tevékenyen vesz részt. Itt mindenekelőtt a Bánka-­Rakaczki Emléktornára, a ­Fórumfoci Mikulás Tornákra és a Péchy Tibor Emléktornára gondolok. Amikor teherautó kellett, akkor azt szerzett, amikor pakolni kellett, akkor pakolt, amikor vért kellett adni, akkor vért adott, amikor bútorokra volt szüksége a jégkárt szenvedett utánpótlás játékosunk családjának, akkor bútort gyűjtött, ha könyvet kellett szerezni az ukrán játékosunknak, akkor könyvet szerzett. Amibe belekezd, azt lelkiismeretesen végig is viszi. Biztos vagyok abban, hogy nélküle sokkal kevesebb ilyen akciót tudnánk szervezni. A jótékonysági akciók mellett tető alá hozta a „Nyitva van a pálya – Történetek a DVTK legendás évtizedeiből” című beszélgetéssorozatot, ahol az utóbbi évtizedekben méltatlanul háttérbe szorult legen­dáink elevenítették fel pályafutásuk emlékezetes pillanatait a Herman Ottó ­Múzeum népes közönsége előtt. Óriási munkát fektetett a felkészülésbe, annak érdekében, hogy ezek a beszélgetések mindenki számára élvezetesek legyenek. Hozzáállása sokszor számunkra is példa, és segít átlépni a nehéz napokon, amikor talán kicsit könnyelműbben állnánk a munkához. Tenni akarása magával húz minket, és ez az oldal minőségét emeli. Látni kell, hogy az évek alatt valami olyan épült fel itt, ami egyértelműen közösségépítő és ebben Andrásnak óriási szerepe van.”

Lapunknak pedig azt mondta András, meglepődött, hogy jelölték, de jólesett neki, hogy elismerik azt, amit munka, család mellett végez. „A családom támogatása ­nélkül nem tudnám így csinálni ezt a „hóbortom” – tette hozzá.

ÉM

