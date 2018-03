Hősök a mindennapokból

A Hétköznapi hősök önkéntes kategóriájában érkezett olvasóinktól a legtöbb jelölés. Több jelöltet már bemutattunk, de Göndör Ákos, Jáborcsik András, a Nem adom fel ház és a Miskolci Második Esély Állatvédő ­Alapítvány még most került sorra.

Önkéntesen

Göndör Ákos csak 21 éves, de már több állatmenhelyen is dolgozott önkéntesként. Korábban a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál segített, jelenleg a Miskolci Állategészségügyi Telepen dolgozik. Emellett pedig kóborállatokat ment: van egy állatvédőkből álló csoport, amelynek Ákos is a tagja.

– Amennyiben bejelentés érkezik hozzánk, akkor chip­leolvasóval megnézzük, kié az állat, és igyekszünk visszajuttatni a gazdájához – mondta. De azt is megtudtuk, hogy ő egy bulldog gazdája, éppen ezért a bulldog fajtamentésben is részt vesz. Legutóbb is egy sérült, rossz körülmények között élő állatot kellett menteniük.

Kérdésünkre, hogy miért szereti ezt csinálni, azt válaszolta, hogy nem hagyja cserben az állatokat. „Ez belülről jön, érzem, hogy cselekednem kell” – fogalmazta meg.

– A későbbiekben is állatokkal szeretnék foglalkozni, mert ez nem monoton munka, ­elfáradni lehet, de beleunni nem – vélekedett.

Hatni akarnak

Az Edelényi kistérséghez tartozó Szendrőládon 2009-ben indult a Nem Adom Fel Alapítvány fejlesztő, felzárkóztató programja mélyszegénységben élő roma gyermekek számára. A program hatékonyan reagált a mélyszegénység és a szegregáció okozta problémákra, azonban világossá vált, hogy valódi változás csak úgy érhető el, ha nemcsak a gyerekekkel foglalkoznak, hanem megpróbálnak hatással lenni minden korosztályra. Így 2015 decemberében nyílt meg Szendrőládon az első Nemadomfel Ház, amely egy közösségi központja lett a hátrányos helyzetű embereknek. Céljuk az volt, hogy a helyiek egyre nagyobb fokú bevonásával a jövőben egy önszerveződő, önsegítő közösség jöjjön létre, amely a kistérség többi településén is mintául szolgálhat és a közösségi ház ennek a folyamatnak mintegy bázisa legyen. A házban működő különböző klubok, szakkörök, tanfolyamok és nagyobb rendezvények segítségével szinte minden korosztályt szeretnének ­megszólítani.

Otthont keresnek

A Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Állat­egészségügyi Telepre bekerült állatok mentése, gazdásítása. Évek óta kapcsolatban állnak a miskolci gyepmesteri teleppel, korábban a Miskolci Állategészségügyi Telep Kutyáinak Támogatói körében dolgoztak azon, hogy a gazdátlan állatoknak otthont találjanak. 2016. ­januárja óta egyedüliként ők mentik az állatokat a ­miskolci gyepmesteri telepről, egyetlen más miskolci vagy ­Miskolc környéki szervezet sincs jelen. Munkájuk eredményeként több mint egy éve nincs altatás a Miskolci Állat­egészségügyi Telepen.

„Küldetésünk az elhagyott, bántalmazott, kóbor állatoknak adni egy második esélyt a boldog, teljes, gazdás élethez. Ideiglenes befogadóink segítségével a mentett állataink gyorsabban, problémamentesen tudnak beilleszkedni leendő családjukba. Mivel folyamatosan kijárunk a gyepmesteri telepre, a mentésre váró állatokról, ­természetükről, viselkedésükről, korábbi életükről hiteles ­képet tudunk adni a jövendőbeli gazdáknak. Tapasztalataink igazolják, hogy így az örökbefogadásuk zökkenőmentesen zajlik le, elkerülve azt, a későbbiekben bármilyen okból visszavigyék az állatot a gyepmesteri telepre” – írják magukról.

ÉM



Döntse el Ön, kik legyenek az Észak hétköznapi hősei! Miskolc - Szavazzon az egyes kategóriák jelöltjeire, arra a hős tanárra, önkéntesre, egészségügyi dolgozóra, mentőre, vagy rendőrre, aki önzetlenségével, önfeláldozásával, embertársai érdekében végzett áldozatos tevékenységével példaértékű munkát végez, vagy valamely esemény során kitűnt példamutatá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA