Hétköznap is zajlik az élet a parton, és minden korosztály megtalálható

Az ismert és megbízható meteorológiai portálok azt állítják, hogy az elkövetkező napokban zavartalan és perzselő napsütésre számíthatunk. Hiába lesz alkalmanként gomolyfelhős az ég vagy keletkezik néhol szórványos zápor, illetve zivatar, tovább melegszik a levegő és rekkenő hőség várható 31–37 fokos maximumokkal és az éjszakai hőmérséklet is csak 16–21 fokig süllyed. Ráadásul csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig elrendelték az egész országra vonatkozó hőségriadót. Nem csoda, hogy napközben, mondhatni, üres a város, mindenki behúzódik a légkondicionált irodába és aki csak teheti, szabadságot vesz ki, hogy megcélozhassa a Miskolc környékén szép számmal fellelhető tópartok egyikét. A diákokat, mondhatni, minden megoldás érdekel, számukra nem szükséges nyaraló, boldogan sátraznak a tópart melletti füves területeken. Sokan sátorra sem tartanak igényt, boldogan alszanak egy háló­zsákban a szabad ég alatt vagy egy autó hátsó ülésén.

Szerencsére nekünk még gondtalan a szünidő.” Rohály Roxána

Mályi-tó

A Mályi-tó partján már csütörtök délben is zajlik az élet. – Miskolcon lakunk és egyértelmű, hogy a szabadságunk alatt kijövünk Mályiba, hiszen itt lakik a fiam a családjával – mesélte mosolyogva Péró Barnabásné Tímea. Menyétől, Péró Dánielné Dzsennifertől pedig megtudtuk, hogy két és fél éves gyermekével kettesben nem szívesen jön ki, mert félti kislányát a mély tótól, de a férjével és a tágabb családdal mindig szívesen múlatja kint az időt. Nem sokkal odébb a kilenc­éves Lengyel Péter éppen élete első halfogását ünnepli. Rövidesen az is kiderült, hogy ez volt élete első kísérlete és öt perc után horogra is akadt a vörösszárnyú keszeg. A régi jó Vitorlás presszó előtt, egy fa alatt Besenyei Róbert és felesége, Besenyeiné Kerekes Katalin pihent az árnyékban. – A Martinkertvárosban lakunk, így autóval pár perc alatt kiértünk. Szabadságon vagyunk, ráérünk, ezért a héten minden napot itt töltünk – mesélik, majd megtudjuk, hogy még „csak” röpke negyven éve járnak ide. Szeretik, hogy azóta szinte nem változott semmi, maximum csak szebb és komfortosabb lett a tópart.

Nyéki tavak

A nyéki István-tavon sincs hiány strandolókban. – Az öcsémék huszonnyolc éve Németországban élnek és csak nemrég érkeztek haza (Miskolcra) nyaralni. Nyék-imádók vagyunk hosszú évek óta, ezért nem volt kérdés, hogy kijövünk egyet csobbanni. Hétvégén már négy-öt sátorral érkezünk, jönnek a gyerekek és az unokák is – tudtuk meg Kubicza Róbertné Marikától. Nem messze a stégen fiatalok napoznak vagy ugrálnak vidáman a vízbe. A miskolci Rohály Roxána a húgával, Rohály Ritával és barátjával, Szálkai Félixszel élvezi a napsütést. – Félix ötlete volt, hogy ide jöjjünk, ezen a bányatavon mi még nem jártunk, de nagyon tetszik, biztosan jövünk máskor is. Nekünk még gondtalan a szünidő, mert – bár elmúltunk tizennyolc évesek – mindketten csak jövőre érettségizünk, Félix a Földesben, én pedig a Ferencziben – mondja Roxána, Félix pedig hozzáteszi, hogy azért szereti ezt a tavat, mert van stég, szép tiszta a víz és a part is.

Annak, aki a paradicsomba vágyik, ezt a helyet ajánlom.” Karsai Beatrix

Továbbsétálva

Kicsit messzebb egy fiatalember gumimatracot pumpál, párja már a vízzel barátkozik. – Ez a legszebb part itt a környéken, ráadásul az sem hátrány, hogy nem kell belépő­jegyet fizetni. Mindössze tíz kilométerre lakunk innen, mindketten szabadságon vagyunk pár napig, ezért ezt a napot mindenképpen a tóparton töltjük – mondja Török Edina, aki, mint kiderült, a vőlegényével érkezett Nyékre.

Továbbsétálva Karsai Beatrix és párja, Solymári Csaba napozik. Megtudtuk, hogy Bea soproni, Csaba miskolci, de több mint harminc éve Ausztriában, Bécsben élnek, ezért most a nyaralásukat töltik itthon.

– Igaz, hogy hozzánk közelebb van a Balaton, de most már nemcsak nekem, de Beának is az a véleménye, hogy Nyékládháza, az István-tó és a környék sokkal közelebb áll a szívünkhöz – meséli Csaba. – Annak az embernek, aki a paradicsomba vágyik, ezt a helyet ajánlom – adja meg a kiváló végszót Beatrix.

– Novák Krisztina –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA