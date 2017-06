Hétfőtől új helyen a diósgyőri szakrendelések

A Diósgyőri Rendelőintézetből a Diósgyőri Kórház Stroke épületének első emeletére kerülnek a szakrendelések. A zavartalan betegellátás biztosítása miatt hétvégén bonyolítják a költözést, hétfőtől már itt fogadják a betegeket.

– A rendelőintézet rossz állapotban van, felújítása több száz millió forintba került volna, erre azonban nincs forrásunk – kezdte dr. Tiba Sándor, a megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház főigazgatója. – A kormány viszont 15 milliárd forintos pályázatot írt ki kórházaknak, működésük hatékonyságának növelésére. Az egészségügyi intézmények olyan projektekkel pályázhattak, amelyek racionalizálják működésüket. Elsősorban olyan pályázatokat nyújtottunk be – és meg is nyertük ezekre a forrást, 230 millió forintot –, amelyek szerkezet­átalakítást céloznak meg, javítják a betegellátás feltételeit és persze megtakarítást is jelentenek intézményünknek. Összesen négy ilyen projektünk volt, ennek egyik része a diósgyőri szakrendelések kórházba való beköltöztetése.

Nagy parkoló

Belgyógyászat, endokrinológia, nőgyógyászat, terhesgondozás, fül-orr-gégészet, ortopédia, szemészet, ideg­gyógyászat, csontritkulás-­vizsgálat – sorolta azokat a szakrendeléseket a főigazgató, amelyek hétfőtől átkerülnek a Diósgyőri Kórház területére. Hangsúlyozta, a szemészettel együtt az optika, az ortopédiával együtt a mintavételező hely is megy, azaz olyan szolgáltatások, amelyek javítják a betegellátás színvonalát.

Dr. Tiba Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy autóval továbbra sem lehet majd díjmentesen behajtani a Diósgyőri Kórház területére, de a nagy parkoló az autósok rendelkezésére áll. Valamint a kórház mögötti bejárat gépkocsival megközelíthető, így, ha beteget hoz valaki, ott kényelmesen be tud jutni az épületbe.

– A Diósgyőri Rendelőintézetben az egészségügyi alapellátást végző háziorvosok és fogorvosok továbbra is változatlan formában végzik a tevékenységüket – ezt már Koczák Szilvia városházi szóvivő mondta. – Az épület állami tulajdonban van, a szakrendelések kiköltözése az alapellátási feladatok ellátását nem befolyásolja.

A miskolci testület éppen szerdán tárgyalta azt a napi­rendet, ami felhatalmazza dr. Kriza Ákos polgármestert arra, hogy a magyar államnál igényelje a diósgyőri kórház épületeinek önkormányzati tulajdonba kerülését. „Ha ez megtörténik, a diósgyőri rendelőből a háziorvosok egy része beköltözik a diósgyőri kórház területére, a volt trauma épületébe, az orvosok másik része pedig visszaköltözik az Első utca környékére, ahol korábban is voltak. A tervek szerint ez jövő tavasszal lesz” – mondta Koczák Szilvia.

– N. Szántó Rita –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA