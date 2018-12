Hétfő délelőtt már elmaradt a karácsonyi hajsza Miskolcon

Néhányan még az utolsó pillanatra hagyták a tartós élelmiszerek és a karácsonyfa beszerzését, de december 24-én már nem jellemző, hogy tömegek lepnék el a piacokat és az élelmiszer üzleteket, amiről most talán az esős idősis tehetett.

– Az ünnep alatt végig nyitva tartunk, de a hétfő kevésbé pörgős, mint karácsony első és második napja. Az emberek általában otthon töltik a szentestét és pihennek. A legkeresettebb termékeink a frissen sült pékáru, az üdítők, a sörök és legfőképpen a kávé – mondta el érdeklődésünkre egy éjjel-nappali bolt dolgozója.

Fogyóban a kenyér

Lapunk szerkesztősége közelében található Coopba az emberek leginkább a hús és a kenyér miatt tértek még be.

– Karácsonykor mindenki kicsi rátartással vásárol, mert még a magányos emberek is reménykednek benne, hogy valaki betér hozzájuk látogatóba. A kenyérkészletünk egyre fogy, aki igazán ízes falatokat szeretett volna az ünnepi asztalra beszerezni, az mostanra már megvette a kovászos és paraszt kenyeret. Szaloncukorból viszont még mindig tele a polc, lassan fél áron adjuk és viszik a pezsgőket, borokat is. A rossz idő most nem nagyon csábítja sétára az embereket, én is este a családommal fogok ünnepelni. Ma még délig tartunk nyitva, aztán legközelebb csütörtökön reggel 6-tól 19.30-ig lehet majd újra vásárolni nálunk. Szombaton 6-tól 16 óráig, vasárnap pedig 7-től 12-ig nyitunk ki. Szilveszterkor 6 és 14 óra között újra nyitva vagyunk – foglalta össze Papczun Ernő boltigazgató.

A halárus sem tétlen

– A tej, kenyér, meg a gubarúd általában mindig a végére szokott maradni nekem. Éppen ezeket szeretném beszerezni. Ha esetleg mégsem kapnék rudat, akkor valószínűleg kiflivel fogom kipótolni. Most a porcukor és a papírtörlő szintén elfogyott és néha a halat is ilyenkor szerezzük be, de azt idén két héttel korábban megcsináltuk. Libából főzök hozzá levest és kacsasültet készítek – osztotta meg Juhász Tünde.

– A feleségem szólt, hogy még egy kis pontyszeletre lenne szüksége, ezért jöttem el a Búza téri piacra, de egyébként is szeretem a hely hangulatát. Az év többi részében is eszünk halat, például a pisztrángot, bár karácsonykor központi szerepet kap az ünnepi menüben. Egy kicsivel több emberre számítottam, ami azt mutatja, hogy mostanra már sokan bevásároltak – tette hozzá Szabó Kálmán.

Ezüstfenyő az örökzöld

A fenyőfa piac idén kimeríthetetlen, még december 24-én is hatalmas ezüstfenyőket árultak a Búza téren.

– Ma délelőtt kicsit megindult a forgalom, ahogy vártuk, de a múlt évhez képest kevesebben hagyták az utolsó percre a karácsonyfa vásárlást. A felhozatal elég jó, tavaly nem jött ki ennyi árus. Ezüstfenyőből mi is majdnem minden méretben tudunk még biztosítani a vásárlók részére – adta tudtul Sánta Péter őstermelő.

– Haza utaztunk a szüleimhez és tegnap este jöttünk vissza, ezért maradt még néhány elintéznivaló. Mi szinte minden évben itt vesszük a fát és nagyon elégedettek vagyunk a kínálattal. Ezüstfenyőt választottunk, mert az bírja a strapát, ugyanis a lakásunkban nagyon száraz a levegő. A tizenegy éves kislányom fogja feldíszíteni, ő nagy mester ebben – mesélte Kandaláné Fejes Márta.

Detzky Anna

