Heten sérültek meg a borsodi utakon

Videó: Szirénázó mentőautóba rohant Miskolcon

Miskolc - Két kisgyerek és egy 29 hetes, várandós anyuka is ült abban a kocsiban, amelyik vasárnap délután mentőautóval ütközött Miskolcon. A mentőket balesethez riasztották, villogót és szirénát is használva hajtottak be a kereszteződésbe, ahol a másik jármű nekik csapódott. A sofőr ké...

Tovább a cikkhez