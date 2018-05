Hetedszer borangolhatunk az Avason

Hetedik alkalommal rendezik meg május 17-19 között az Avasi Borangolás rendezvényét, amelyen ismét nyitott pincékkel, több mint 20 előadóval, kísérő rendezvényekkel és persze finom borokkal várják a kilátogatókat.

Fejleszteni fognak

A miskolci gasztro-, kulturális rendezvények között olyan helyet foglal el a program, ami már méltóvá tette, hogy az ország számtalan részéből, sőt külföldről is látogatókat vonzzon, jelentette ki a rendezvényt beharangozó szerdai sajtótájékoztatóján Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

– Ha pedig erre a rendezvényre érkeznek, akkor a város más értékeit is láthatják, és elmondhatjuk, hogy Miskolc olyan város, ahol több napot is el tudnak tölteni a turisták – tette hozzá. A rendezvény maga a polgármester megfogalmazásában a Városház tértől az Avas-tetőig átöleli az egész teret. A több tízezer látogató pedig az önkormányzatot is arra inspirálta, hogy ezt az életteret folyamatos és fokozott fejlesztési programként képzelje el.

– A tervek folyamatosan készülnek, a forrásokat elkülönítettük rá, közel 4,5 milliárd forintot fogunk elkölteni a főtér, a történelmi Avas, az Avas-tető, a kilátó fejlesztésére, a kivitelezés a következő év elején, de lehet, hogy már idén elindul – jelentette ki Kriza Ákos.

– A rendezvény maga mögött tudja a kezdeti gyermekbetegségeket, a cél az, hogy országos hírű programot fejlesszenek belőle, de úgy, hogy az alapvető szellemiségét megőrizzék. A miliő, a hangulat, az ingyenes alapprogramok tehát mindenképpen maradnak – mondta dr. Gyurcsik András a Miskolci Borbarátok Társasága Egyesület elnöke. Hozzáfűzte, hangsúlyosan lesz jelen a Bükki Borvidék és a Miskolci Gasztronómiai Klaszter.

Kísérő rendezvények

Elhangzott: két kísérő rendezvénye is lesz a borangolásnak: az egyik a hagyományos Miskolci Civil Nap az Erzsébet téren 19-én délután, illetve a Miskolci Termelői Nap, amely kétnapos lesz 18-19-én a Tudomány és Technika Háza előtti téren, amely a borangolás indulóállomása is.

