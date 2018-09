Hét médiaszolgáltatóra szabott ki bírságot a médiatanács

A közlemény szerint a döntés 2018. január és május közötti időszakra vonatkozik és meghosszabbított ügyintézési határidővel született. A médiatanács az augusztus 28-ai ülésén már kiszabott szankciókat az európai és a magyar művek arányaira vonatkozó havi adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt, de hét szolgáltatóval kapcsolatban további kérdések merültek fel – írták.

Közölték azt is, hogy folytatódik a Kaposvár 99,9 MHz-es helyi rádiós frekvenciával kapcsolatos pályázati eljárás. A kereskedelmi jellegű hasznosítására kiírt pályázaton csak a Mambó Rádió Kft. nyújtott be elfogadható ajánlatot, emellett két másik cég is pályázott, de alakilag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Az eljárás tartalmi vizsgálattal folytatódhat – tették hozzá.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA