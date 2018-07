Hét (!) magyar a tiszaújvárosi világkupa fináléjában

A tokiói olimpia kvalifikációs sorozatának részét képező 22. ITU Triatlon Világkupa sprint-távú (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) középdöntőit ma délután rendezték meg Tiszaújváros központjában.

Először a gyengébbik nem képviselői kezdték meg a csatát a futamonkénti biztos 1-9. hely és a további három legjobb idő kiharcolásáért. Az 1. futamban az ausztrál Emma Jeffcoat tempózott a leggyorsabban, de mindössze 5 mp hátrányban ott volt mögötte Európai-bajnoki bronzérmesünk, riói olimpikonunk, Kovács Zsófia is. A két körös kerékpározás során az osztrák Sara Vilic, az olasz Alessia Orla és a német Anabel Knoll is tagja volt a vezető ötösnek, mely fél percnél is több előnnyel válthatott a futásra. Az úszás után végig az élen haladó Emma Jeffcoat a futás első körétől fokozatosan növelte előnyét és aratott rajt-cél győzelmet. Kovács Zsófia a kétharmad távnál a második helyet foglalta el, melyet a megőrzött a befutóig.

A 2. futamban a brit Sophie Coldwell igyekezett lemásolni ausztrál vetélytársát, nyerte az úszást, de az amerikai Taylor Knibb és a gyermekáldás után nemrégiben visszatért, korábbi világkupa-ezüstérmes, olimpikon Vanek Margit szorosan ott volt mögötte. A középső számban a brit, az amerikai sportolónő és a portugál Melanie Santos iszonyatos tempót tekert, melynek az lett a következménye, hogy több, mint 2 perc előnyre tettek szert a futás megkezdéséig. Bár a három kör mindegyikében apadt valamit az előny, bőven kitartott a célig. A hajrát Sophie Coldwell bírta a legjobban. Vanek Margit óriásit futott, mindent kiadott magából, mely ezúttal a 11. helyre volt elegendő. Később kiderült, hogy övé volt a továbbjutók utáni harmadik legjobb idő, ami azt jelenti, hogy ő is ott lehet a vasárnapi döntőben.

A 3. futamban U23-as Eb-bronzérmesünk, Bragmayer Zsanett utasította maga mögé futambeli társait a Dísztó vizében. Mivel csak másodpercek választották el az őt követőktől, a kerékpározás elején összeállhatott egy 13 tagú „vonat”. A szökevények összetartását dicséri, hogy nem tudták őket megszorítani kerékpározás közben. 1700 méter futás után az olasz Ilaira Zane vállalt egy egyéni akciót, melynek az lett a vége, hogy a második körben is ő jött vissza elsőként a célegyeneshez, míg Bragmayer Zsanett a harmadik helyen tanyázott ekkor. Az utolsó pár száz méteren a lengyel Roksana Slupek robogott az élre, megszerezve az első helyet az olasz lány és Zsanett előtt.

A férfi 1. futam úszása a francia Aurelien Raphael sikerét hozta. Riói olimpikonunk, vk-dobogósunk, Tóth Tamás negyedikként indulhatott el a kerékpáros depóba. Király Istvánnak kicsit gyengébben sikerült a nyitószám, ő 50 mp hátrányban a 24. helyről kezdhette meg a felzárkózást. Raphael és Tóth mellett az oroszok nagyágyúja, sokszoros világkupa-győztese, dobogósa, Dmitriy Polyanskiy, valamint egy-egy chilei, amerikai, brit, német és svájci versenyző vállalt be egy szökést, mely bő 40 mp fórt jelentett a befejező számra. A futást a chilei FelipeBarraza vezetésével igyekezték letudni mielőbb a szökevények, köztük a 4. helyen haladó Tóth Tamással, aki a végső helyezkedésnél ügyesen élre állt és „behúzta” a futam-győzelmet. A hátsó sorokból óriásit hajrázó világkupa-győztes mexikói Rodrigo Gonzalez a 8. helyen kvalifikált a fináléra.

A férfi 2. futamban az úszásban rendre az első között végző francia Anthony Pujades, aki 2012-ben már belekóstolt milyen a tiszaújvárosi vk-dobogón ünnepelni, ezúttal sem hibázott. Az élete első felnőtt világkupáján induló Lehmann Bence 11.-ként jött ki a vízből, 24 mp hátrányban. A nyolcas bringás elmenésben ott volt a tavalyi magyar világkupa győztese, Bicsák Bence is, aki futni már csak öt társával ment ki a depóból. A táv egyharmadánál Pujades vezetett, Bicsák és a brit Christopher Perham előtt. Újabb egy kör elteltével Bicsák azonban begyújtotta rakétákat, élre állt, fokozatosan növelte előnyét és elsőként ért célba.

A 3. futamban csakúgy, mint tavalyi fellépésekor, ezúttal is Dévay Márk volt a legjobb úszó, Ifj. Faldum Gábor a 8., a még csak másodéves junior, korosztályos egyéni Eb-bronzérmes, mix-váltó kontinens bajnok Lehmann Csongor pedig a 10. helyet érdemelte ki. A kétszer 10 km-es kerékpározást tizennégyen együtt – mindhárom magyarral – teljesítették, így sejteni lehetett, hogy a továbbjutó helyek zöme innen fog elkelni. Főleg, amikor az óra 1:20 perces előnyt jelzett. A futás során ritkán megtapasztalható „összetartást” láthattunk. Az első és második körben egyaránt 12 fő haladt együtt, hogy aztán a mindent eldöntő harmadikban se nagyon távolodjanak el egymástól, végül 5 másodpercen belül tízen estek be a célba. Nyert a kanadai Matthew Sharpe, a legjobb magyar a 4. Lehmann Csongor lett, de biztos finálét ért Ifj. Faldum Gábor 8. helye is.

Eredmények

22. ITU Triatlon Világkupa, közép-döntők:

Női 1. futam: 1. Emma Jeffcoat (ausztrál) 59:18 perc, 2. Kovács Zsófia (magyar)59:30, 3. Anabel Knoll (német) 59:37, …19. Fuchs Dóra (magyar) 1:07:40 óra

Női 2. futam: 1. Sophie Coldwell (brit) 59:37, 2. Taylor Knibb (amerikai) 59:37, 3. Melanie Santos (portugál) 59:38, …11. Vanek Margit (magyar)1:01:08, …16. Sárszegi Noémi (magyar) 1:06:01

Női 3. futam: 1. Roksana Slupek (lengyel) 1:00:06, 2. Ilaira Zane (olasz) 1:00:13, 3. Bragmayer Zsanett (magyar)1:00:18, …15. Sebők Klaudia (magyar) 1:03:02

Férfi 1. futam: 1. Tóth Tamás (magyar) 56:52, 2. Dmitriy Polyanskiy (orosz) 56:52, 3. Maximilian Schwetz (német) 56:53, …13. Király István (magyar) 57:08

Férfi 2. futam: 1. Bicsák Bence (magyar) 56:28, 2. Jorgen Gundersen (norvég) 56:40, 3. Anthony Pujades (francia) 56:40, …12. Lehmann Bence (magyar) 57:46

Férfi 3. futam: 1. Matthew Sharpe (kanadai) 52:10, 2. Sylvain Fridelance (svájci) 52:11, 3. Vasco Vilaca (portugál)52:11, 4. Lehmann Csongor (magyar) 52:12, …8. Ifj. Faldum Gábor (magyar) 52:13, …13. Dévay Márk (magyar)52:34.

Döntők élő adásban

A vasárnapi döntőket – a 9 órakor kezdődő Magyar Utánpótlás Gálát követően – 13 órától élőben is követhetik majd a sportbarátok a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) honlapján https://www.triathlon.org/live és facebook oldalán: https://www.facebook.com/worldtriathlon/ , valamint a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub oldalán: http://tiszatriatlon.hu/elo-kozvetites/ is.

– Szűcs István –

