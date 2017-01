Hemingway: idén elkészül az utánpótlásközpont, megkezdődik a stadionépítés

A sportvezető az MTI-nek adott interjúban elmondta, mindkét projektre kiírták már a közbeszerzési eljárást, előbbi esetében napokon belül győztest is hirdetnek, míg utóbbira január végéig lehet jelentkezni.

Hemingway arról számolt be, hogy az utánpótlásközpont 3-4 milliárd forintból valósul meg és a tervek szerint év végéig átadják, míg a 8200 férőhelyesre tervezett stadion több mint 6 milliárdból épül fel. Az UEFA IV-es kategóriájú, azaz nemzetközi kupamérkőzés megrendezésére is alkalmas létesítmény esetében ősszel kezdődhetnek a munkálatok és 2018-ban fejeződhetnek be.

“Két távozó lesz, az egyik átigazolásra akár már hétfőn sor kerülhet, de a másik is napokon belül eldőlhet. Két játékost hozni is szeretnénk védekező pozícióba” – jelentette ki Hemingway, aki nem kívánta megnevezni a távozókat, amíg nincs aláírt megállapodás, de azt elárulta, hogy az általa az OTP Bank Liga legjobb labdarúgójának tartott olasz Davide Lanzafamét nincs szándékában eladni, noha érdeklődtek iránta külföldről.

A klubvezető hozzátette, egy játékost a Magyar Futball Akadémiáról szeretnének beépíteni a csapatba, további három-négy akadémistát pedig felkészíteni arra, hogy nyáron a felnőtt keretbe kerüljenek. További erősítésnek nevezte Kabangu Kadimát, aki hosszú betegsége után állhat Marco Rossi vezetőedző rendelkezésére. Szerinte a kongói csatár a legjobb labdarúgó lehet, aki az elmúlt tíz évben magára öltötte a piros-feketék mezét.

A kispestiek mindössze rosszabb gólkülönbségükkel szorulnak az éllovas Videoton mögé a tabellán, ezzel kapcsolatban Hemingway úgy fogalmazott, szeretné, ha a csapat még egy riválist maga mögé tudna utasítani az idény végén. Ugyanakkor kifejtette, nemcsak a bajnoki címért dolgozik, fontosabb eredménynek tartja, hogy a klub akadémiájánál kezd megvalósulni az, amit eltervezett, ugyanis elsősorban az onnan kikerülő játékosokra épül a Budapest Honvéd kerete.

“Alábecsültem a pénzt és energiát, amit bele kellett fektetni. Haldokló klubot vettem át, amely most a legéletképesebb” – értékelte eddigi munkásságát a Budapest Honvéd élén Hemingway, aki 2006-ban lett a patinás fővárosi klub tulajdonosa.

– MTI –

