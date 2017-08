Helyzetbe hozni Tolcsvát

Az idei Tolcsvai Borfesztivál nyitónapját megtisztelte jelenlétével dr. Kiss Eliza eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár, aki a megnyitón többek között azt mondta, szeretné, ha Tolcsva a tokaji borvidék egyik központja lenne.

Tolcsva több napra való látványosságot kínál a turistáknak.” Csoma Ernő

A régió érdeke

– Annak mi is nagyon örülünk, ha a kormánynak olyan szándéka van, hogy Tolcsvát is jobb helyzetbe hozza – mondja Csoma Ernő, Tolcsva polgármestere. – A helyettes államtitkár asszony nyilván arra gondolt, hogy a borvidéken jelentős szerepet játszik a tolcsvai székhelyű Grand Tokaj Zrt., és azt sem szabad elfelejteni, hogy Tolcsván található a Bormúzeum, ahol a nemzeti borvagyont őrzik. Azon a pincesoron a közeljövőben elkezdődhet a felújítás második üteme. A tolcsvai pincesoron 180 pince található jobbnál jobb borászatokkal. Ha a felújítások után – amibe a Bormúzeum megújulása is beletartozik – látogathatóvá tennék a nemzeti borvagyont, azzal jelentősen megnőne a hozzánk látogató turisták száma, ez pedig nem csupán a mi településünk, de az egész régió érdeke.

Várják a turistákat

A kérdés az, Tolcsva felkészült-e egy nagyobb turistaforgalom ellátására?

– A pincészetek minden bizonnyal felkészültek, de az biztos, ha még többen jönnének Tolcsvára, akkor vélhetően a hozzánk látogatók étkezni is akarnának, esetleg szálláshelyet is keresnének, hiszen mára már elmondhatjuk, Tolcsva több napra való látványosságot tud kínálni a turistáknak – mondja Tolcsva polgármestere. – Jelenleg a településen két vendéglő található, de meggyőződésem, ha megnőne a forgalom, akkor új éttermek is nyílnának. Jelenleg a szálláshely-kapacitás az, ami számunkra is határt szab.

A borfesztivál idején egyfajta mikrotérségi szerepet is ellátunk ebben a tekintetben, hiszen nem csupán a mi településünkön, de az összes környékbeli faluban és városban évekre előre elfogynak a szálláshelyek. Egy megnövekedő turistaforgalom talán egyre több embert késztetne arra, hogy újabb szálláshelyeket teremtsen a régióban. A nagy vágyunk az, hogy az infrastruk­túra is fejlődjön picit. A belterületi utaink egyharmada már jó állapotban van, de a 37-es főúthoz vezető út néhány szakasza már megérett a felújításra.

