Helyi vállalkozóé az elismerés Bükkaranyoson

A 2010-ben alapított Bükkaranyosért díjat az idén Lalik István helyi vállalkozónak ítélték oda. Az indoklás az volt: a díjazott több alakommal bizonyította önzetlenségét, segítőkészségét és elkötelezettségét a település közössége iránt. Árvízi védekezésben, hóeltakarításokban, útkarbantartásokban vett részt ellenszolgáltatás nélkül, támogatja a faluszépítő kezdeményezéseket, valamint mindkét egyházat és az önkormányzati rendezvényeket.

Az elismerést évente helyi ajánlások útján ítélik oda.” Nagy Lajos

Az elismerést minden évben – lakossági ajánlások alapján – annak a személynek vagy közösségnek ítélik oda, aki vagy amely hosszabb időn át kifejtett tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a község szellemi értékeinek növeléséhez, kiemelkedő értékű teljesítményt és megbecsülést kiváltó tevékenységet nyújtott.

A falunapon adták át

Mindezt Nagy Lajos, Bükkaranyos polgármestere mondta el lapunknak. Az idei díjat, az önkormányzat által rendezett falunapon, június 24-én ünnepélyes keretek között adták át.

Az elmúlt években Munkácsi Szilvia könyvtáros kapta meg a díjat, aki helytörténeti kutatásaival is kiérdemelte. Majd Diószegi István, a bükk­aranyosi testület képviselője is kapott ilyen elismerést. Bodó Lajosné a kemencés kalácssütés tudományával népszerűsítette Bükkaranyost, ő ezért kaphatta meg a díjat, de képviselőként is sokat tett a településért. Fejes Istvánné és Hajdú Zoltánné is a kemencés kaláccsal érdemelte ki a díjat. Hamari János és felesége, Hamari Jánosné pedig a kulturális élet területén nyújtott tevékenységükért kaptak elismerést.

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA