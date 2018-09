Helyi ízek és hangulatok a miskolci filmfesztiválon

A 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál a szakmai programok és a filmvetítések mellett idén is sok egyéb programot kínál.

Kvaterka az Avason

Az ínyenceknek már a fesztivál első napjaiban sem kell nélkülözniük, hiszen a Miskolci Gasztro Klaszter szeptember 15-16-án az Erzsébet téren várja a látogatókat. Itt a város legismertebb éttermeinek kínálatát kóstolhatják végig a látogatók.

Akik szeretik a finom falatokat, igazi csemegéket kóstolhatnak az Avasi Kvaterka keretében is szeptember 21-én délután 5 és éjfél között. Miről szól a kvaterka? Amiről csak akarják! Az avasi pincesoron ugyanis pódiumbeszélgetéseken vehetnek részt a CineFest meglepetésvendégeivel, gondolatokat cserélhetnek moziról, filmről, sztárokról. A kvaterka helyszínei a Palóczy emlékmű, a Bortanya, a Polgármester Pince és a Pinyó Pince lesznek, olyan zenei formációkkal, mint a Rókalányok, a Jazz Inside formáció, az Agyagbanda, GASTRO DJ Pataki Péter.

A filmvetítések mellett a zene sem maradhat ki a programból. Akik rendszeres látogatói a fesztiválnak, tudják, hogy esténként mindenképpen érdemes benézni a Jameson Lounge-ba a Művészetek Háza mellett, hiszen mindig jó zene és jó társaság vár mindenkit. Most szombaton, valamint a második héten csütörtöktől szombatig DJ Astro és DJ Bordee szolgáltatja a zenét, de lesznek fellépők is, akik élőben szórakoztatják a vendégeket. Ott lesz az Űrlénykirály, amely nem más, mint Balogh Borsa, a Gyík zenekar gitáros-, looperes-, beatboxerének szólóprojektje, de fellép Kama, a Mary Popkids énekes-gitárosa, Szivák Zsolt a Cloud 9+ énekese és Hangácsi Márton is.

Élő zenei kínálat

Élő zenei programokat már az első hétvégén is bőven találhatunk, hiszen szombaton szeptember 15-én Utcazene fesztivál várja a fesztivál vendégeit és a helyieket. Ezen a hétvégén lesz a 2. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál is, amelynek keretében szeptember 15-én a Szinva teraszon fellép a Jazz Inside, a Leliwa Dixieland Band Lengyelországból, a Molnár Dixieland Band Szegedről, szeptember 16-án pedig a Népkerti Vigadóban zenél a Hot Jazz Band, valamint a Miskolc Dixieland Band, akiknek a sztárvendége Szulák Andrea lesz.

A fesztivál zenei programjainak a legtöbb miskolci klub helyet ad, ilyen lesz például a Grabovszky Gardenben szeptember 21-én Pély Barna akusztikus koncertje, miközben a Grizzly Music Pubban péntekenként DJ LuiBig izzítja a hangulatot. A buliból nem maradhat ki a Helynekem sem, ahol most szombaton a Keep Floyding ad koncertet igazán rockos műsorral, szeptember 18-án a Mizrab lép színpadra, amely a 60-as évek spirituális világzenéjét ötvözik a mai kor hangzásvilágával, szeptember 20-án Erik Sumo érkezik egy különleges DJ-szettel, másnap pedig a Péterfy Bori & Love Band koncertezik.

