Helyettesítésekkel orvosolt orvoshiány

Megyénkben van az egész országban a legtöbb tartósan betöltetlen háziorvosi praxis, annak ellenére is, hogy több helyen a nyugdíjazás után évekkel is tovább dolgoznak az orvosok. Ennek nem az az oka, hogy ne akarnának megpihenni, hanem a lelkiismeretük nem hagyja őket, mert nincs utánpótlás. A háziorvosi szolgáltatás alapellátás, a települések kénytelenek valahogy betölteni az üres körzeteket, így marad a tartós helyettesítés. Ennek azonban rosszabb a finanszírozása, miközben van olyan orvos, aki 5-6 településen is dolgozik, így értelemszerűen egy helyen nem minden nap és csak egy-két órában tud rendelni. Egyre kevesebb háziorvos egyre több helyen, miközben a helyettesítő helyettesítőjét is meg kell találni.

Háziorvos, na, de honnan?

A közelmúltban írtunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által közzétett friss lista és az 1001 orvos hálapénz nélkül nevű Facebook-csoport oldalán megjelent térkép alapján, hogy milyen riasztó a hiány háziorvosokból. Az augusztusi adatok alapján megyénkben van a legtöbb – szám szerint 46 – tartósan betöltetlen praxis. Az érintett településeken most arra kerestük a választ, hogyan oldják meg a háziorvosi alapszolgáltatás nyújtását, és miben látják a megoldást.

Pályázat, helyettesítés

Baktakék és Szalaszend is szerepel a listán, előbbi esetén 2015 októbere, míg utóbbinál 2014 decembere óta nem áll az önkormányzat szerződésben állandó orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel. Baktakékhez tartozik az ellátási körzetben Beret, Detek és Gagyapáti is, míg Szalaszendhez Fáj, Fulókércs, Litka és Szemere. A két település nem elégedett meg a tartós helyettesítéssel, ennek érdekében pályázatot írtak ki a praxis betöltésére augusztusi beadási határidővel, bízva benne, hogy az időközben emelkedett összegű, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiírt letelepedési pályázati támogatás segítségével találnak jelentkezőt.

Mint dr. Szalma Julianna aljegyzőtől megtudtuk, a baktakéki pályázat sikeres volt, úgy tűnik, hogy az év végétől már új orvosa lesz a településnek. Ellenben Szalaszenden még nem kerülhetett a közgyűlés elé a pályázati kiírás után szerződéskötési előterjesztés.

2004 óta betöltetlen

Nem volt ilyen szerencséje a pályázatokkal és a felhívásokkal Taktakenéznek, ahol 2004 novembere óta betöltetlen a gyermek háziorvosi praxis.

– Még csak meg sem csörrent a telefon – mondja az esetek summázatát Molnár Tibor polgármester. – A hátrányos helyzetű települések esetén, mint amilyen Taktakenéz is, nagyon nehéz a helyzet, jó lenne olyan támogatás, ami ide is orvost tudna csábítani – teszi hozzá. Jelenleg két orvossal állnak tartós helyettesítési szerződésben, akik Szerencsről és Tiszalúcról járnak át a rendelésre – a saját praxisaik mellett.

A felnőtt háziorvosi körzetben 44 éve praktizál a településen dr. Bazsó Péter, akinek áldozatos munkáját a múlt év végén díszpolgári címmel, illetve azzal ismerték el, hogy róla nevezték el a megújult egészségházat. A háziorvos azonban évek óta nyugdíjasként végzi a munkát, ugyanis, ha abbahagyná, akkor ez a praxis is betöltetlen maradna.

Ahol jól működik

Hejőszalontán 2006 júliusa óta betöltetlen a praxis, ám itt a tartós helyettesítést – szinte – tökéletes megoldásnak találják. Igaz, ehhez az is kell, hogy az egyébként Tiszaújvárosban praktizáló dr. Szurdoki Virág a hiány melletti másik házorvosi probléma, a magas átlagéletkor alól kivétel legyen.

– Az egész település megelégedésére végzi a munkáját a doktornő, sikerült jól felszerelnünk a rendelőt, beszereztünk eszközöket, ő pedig nagyon lelkiismeretesen dolgozik. Ha mindenki így dolgozna az egészségügyben, nem lenne semmi gond – jegyzi meg Anderkó József polgármester.

A tartós helyettesítés hátránya, hogy rosszabb a finanszírozása, mint a normál praxisnak, mivel pedig a helyettesítés ellenére is nyolc órában kell a településeknek asszisztenst alkalmazni és az orvosi ügyeletért is fizetni kell, így ez a megoldás sokba kerül számukra.

– Gond sok helyen, hogy a helyettesítőnek honnan kerítsenek helyettest, ha szükség van rá. Nálunk szerencsére ez is megoldott – teszi hozzá Anderkó József.

– Horváth Imre –

