Helybe jöttek az állásajánlatok

Egy éve keres állást Nótárné Szamkó Szilvia. Korábban gyesen volt, most már szeretne valahol elhelyezkedni. Szülés előtt az egészségügyben takarítóként dolgozott, de egy miskolci gyárban is volt összeszerelő. Most is jó lenne számára valami hasonló munka. „Igazából már akármit elvállalok, csak legyen munkám” – fogalmazott.

© Fotó: Ádám János

Ezért is vett részt azon az állásbörzén, amit a miskolci önkormányzat a Dialóg Egyesülettel és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel (MESZEGYI) közösen szervezett az Avasi Közösségi Térben kedden. Szilvia annak is örült, hogy – mivel a közelben lakik – nem kellett messzire mennie állást keresni.

Az első egy óra alatt több mint negyven érdeklődő­­­ érkezett.” Szabó Adrienne

Kilenc stand volt

Az avasi állásbörzén – amit nem csupán az avasiaknak, hanem egész Miskolc területén meghirdettek – kilenc stand volt: munkaközvetítő irodák, a Miskolc Holding és önkormányzat foglalkoztatási paktuma, valamint a kormányhivatal képzési osztálya is. Az érdeklődők számára az egyszerű fizikai munkától kezdve egészen a magasabb képzettséget igénylő állásokig kínáltak lehetőségeket. Az első egy óra alatt több mint negyven érdeklődő tért be az Avasi Közösségi Térbe. Mindezt Szabó Adrienne, a Dialóg Egyesület közösségi szociális munkása mondta el lapunknak. Azt is, hogy ez volt az első ilyen rendezvényük, de a sikerre való tekintettel valószínűleg félévenként megismétlik majd.

© Fotó: Ádám János

Azt is megtudtuk, minden kedden és szombaton reggel 9 órától délután 1 óráig álláskeresési tanácsadást is tartanak a közösségi térben. Ez december 1-én indult, azóta csaknem hatvanan vettek részt ezeken a rendezvényeken, és 70-80 százalékuknak sikerült is elhelyezkedniük.

Elkerülik egymást

Szabó Adrienne szerint a munkanélküliség is probléma, de az igazi gond, hogy a munkaerő és a munkáltató – információ hiányában – elkerülik egymást. Miközben sok cég küzd munkaerőhiánnyal, sokan vannak, akik nem tudnak elhelyezkedni. Az egyesület ezen is próbál segíteni, feltérképezik a tartósan munkanélküliek igényeit, kvalitásait, és ennek megfelelően próbálják őket a munka világába terelni.

– ÉM-NSZR –

Hagyatkozzunk a megérzéseinkre egy állás elfogadáskor?... Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Hosszú hetek álláspályázatai és interjúi után végre felkínálnak neked egy álláslehetőséget… Ki kellene, hogy csattanj az örömtől, de valami bizonytalanság keveredik az érzéseidbe. Sokszor nem tudjuk megmagyarázni miért, de a hasunkban érezzük, ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA