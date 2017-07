Hello Wood: fiatalok fából álmodják meg Tokaj-Hegyalját

A Tokaji borvidék kapcsán a nem itt élők – némileg érthető módon – még mindig sokszor csak a borra asszociálnak. De mi születik abból, ha soktucatnyi huszon­éves kreatív egyetemista ismerkedik meg a régió egyedülálló adottságaival, természeti, kulturális és épített örökségével, és építéssel tölt egy hetet a helyszínen? A Pozsár Péter, Huszár András és Ráday Dávid által alapított Hello Wood – az ország legismertebb építészeti oktatással foglalkozó stúdiója – szombattól egy hétig tartó Építész Mustra ’17 programjával akar választ találni a kérdésre.

Miért a borvidéken?

A Hello Wood azért is választotta tábora helyszínéül a Tokaji borvidéket, mert idén ünnepeljük a 15. évfordulóját annak, hogy a területet az UNESCO felterjesztette a világörökségi listára kultúrtáj kategóriában. Az Építész Mustra ’17 oktatási programot a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács is támogatja.

Az Y generáció ötleteivel

Az ország összes építészképzéséről és a Magyar Képzőművészeti Egyetemről összesen 125 diák és a hazai építészeti oktatás legjavát képviselő, díjnyertes építész kapcsolódik be a Tokaji borvidék megújulását övező közös gondolkodásba, és építenek fel a tábor egy hete alatt 11 köztéri installációt a régió 7 településén – Abaújszántón, Golopon, Mádon, Mezőzomboron, Monokon, Tállyán és Tokajban.

Az oktatási program célja, hogy a fiatalok és vezetőik ráhangolódjanak a helyi jellegzetességekre – az egyedülálló adottságokra, természeti, kulturális és épített örökségre, évszázados hagyományok ápolása mellett a megújulásra való törekvésére, a bor és az építészet kapcsolatára – és az Y generáció friss ötleteivel bővítsék a régió megújulásának gondolatvilágát.

A projekt oktatási szempontból is nagy jelentőséggel bír: először fordul elő, hogy a Hello Wood programját az összes magyar építészeti képzés beépíti a tantervébe. Így lehetőség nyílik arra, hogy még alaposabban előkészített, még inkább a helyszín adottságaihoz illesztett, funkcionális és jól használható alkotások szülessenek. Az egyetemek saját csapatvezetőkkel és csapattal indulnak, hogy összemérjék erejüket. A legsikeresebb projektet 1 millió forint értékű díjjal jutalmazzák. A tábor felbecsülhetetlen gyakorlati tapasztalatot jelent a diákoknak.

A programban résztvevő egyetemek, projektjeik

Tokaj

– Budapesti Műszaki Egyetem (Lassu Péter, Pálóczi Tibor): kikötő jel a folyóparton

Monok

– Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Bene Tamás, Vass-Eysen Áron): szakrális hangulatú installáció a Kálvária-domb egyik fája körül

– Budapesti Metropolitan Egyetem (Galambos Dániel, Molnár Beáta, Pintér Márton): a Kossuth Lajos Általános Iskola udvarára készülő mobil bútorcsoport, amely Monok betűit adja ki

Tállya

– Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kara (Zelenák Fruzsina, Valkai Csaba): optikai csalódás Európa mértani közepén, a tállyai elkerülő út végén

– Széchenyi István Egyetem (Élő József, Cseh András, Tátrai Ádám): installáció a gyerekeknek a felújított Mailloth-kastély ­és általános iskola közötti területen

Mád

– Magyar Képzőművészeti Egyetem (Sallai Géza, Gálhidy Péter): Furmint-levelek az Első Mádi Borházzal szembeni dombon

– Pécsi Tudományegyetem (Getto Tamás, Sztranyák Gergely): a borvidéki tájat bemutató kilátó Percze tetőn

Mezőzombor

– Debreceni Egyetem (Török Dávid, Zombor Gábor): szociális építészet – periszkópos háztető

Abaújszántó

– Soproni Egyetem AMI (Herczeg Tamás, Hadas László): építmény a világörökségi pincesor tetején, a helyi fiatalok kedvelt helyén

– Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (Borbás Péter, Rohoska Csaba): a bejárati úti pincesor egyik foghíjának beépítése

Golop

– Budapesti Metropolitan Egyetem (Galambos Dániel, Molnár Beáta, Pintér Márton): bútorok a buszfordulóba

