Hell 25. Miskolc Rallye - Másfélszáz páros a jubileumi versenyen

– Nagyszerű helyszíneken, kiváló pályákon zajlik majd a futam, ami komoly kihívás elé állítja a párosokat. Egy nap alatt kell ugyanis azt a távot megtenni, ami általában két versenynap szokott lenni. Ezúttal a rendező arra is figyelt, hogy a Hungaroringen egy másik rangos esemény, a WTCR magyarországi viadala zajlik, így a technikai sportok kedvelői ezen a hétvégén akár két helyszínre is eljuthatnak.

Adamovits Márk kiemelte: a jubileumi miskolci futam megnyeréséhez kemény, férfias munkára lesz szükség. A magyar ralisok ugyanis ritkán teljesítenek egy napon ilyen hosszú távot. A Hell 25. Miskolc Rallye főszervezője a pénteki prológról is beszélt, amely a hagyományokat követve a Népkerti Salakmotor stadionban lesz. A sötétbe nyúló program azonban mindenki számára élvezhetővé válik, hiszen reflektorokkal világítják ki a salakovált.

Szombaton négy gyorsaságin zajlik majd a küzdelem. Bükkszentkeresztnél egy kis részen, Garadna és Mályinka között majdnem végig elzárt lesz a helyszín a nézők előtt, a Sáta – Sajómercse valamint a Lyukóbánya – Parasznya közötti részre viszont nagyon sok szurkolót, érdeklődőt várnak.

Mint ahogyan a DVTK stadion környékére is, hiszen az impozáns létesítményben működik a versenyközpont, a sajtóiroda, a valamint a szervizparkot is itt állítják föl. Sőt, a díjkiosztónak is az arénához tartozó parkoló ad majd otthont szombaton este.

– Számunkra is öröm, hogy részesei lehetünk ennek a nagy hagyományokkal rendelkező eseménynek – fogalmazott a Di Vino Borbár előtt, a Szinva teraszon megtartott sajtótájékoztatón dr. Balogh Sándor, a DVTK marketing – és kommunikációs igazgatója. – Két napra hozzánk költözik a rali, ezzel párhuzamosan a stadiontúrák is elindulnak. A klub számára fontos, hogy minél szélesebb körben jelen legyünk a sportágak és az emberek életében, ami most a ralin keresztül is megtörténik.

Berényi Ákos, az MNASZ Rallye szakágvezetője azt emelte ki, hogy általában a szezonnyitó után némi visszaesés tapasztalható a mezőnyben, Miskolcon azonban ismét komoly létszám indul. A különböző bajnoki osztályokban 150 páros vág neki az eseménynek. Méghozzá a többségük optimistán. A címvédő Hadik András szeretné megvédeni miskolci elsőségét.

– Tavaly nyertünk itthon, most is ez a célunk – mondta a 2018-as abszolút magyar bajnok. – Érdekes lesz az időjárás, mert három szakasz ugyan közel lesz a szervizparkhoz, de a sátai viszonylag messze. Ha pedig jön egy zápor, vagy zivatar, az alaposan átrajzolhatja az erőviszonyokat. Felkészültünk, nagyon várjuk már a rajtot, mert nagyszerű programot állított össze a rendező.

Az ORC-ben versenyző Friedmann Zsolt azt emelte ki, hogy öt évvel ezelőtt még nézőként vett részt a futamon, most pedig igyekszik majd meghódítani azokat a pályákat, ahol gyermekként megszerette a ralit. Egerben a kategóriában harmadikként zárt, stabil, kiegyensúlyozott versenyzéssel ezt a produkciót szeretné megismételni.

A Hell 25. Miskolc Rallye-n pénteken délelőtt az adminisztratív és a technikai átvételeket tartják meg, majd 16.30-tól a Népkertben kezdődik a prológ. Előbb a Rallye2-es mezőny érkezik, majd a Historic, végül az ORC-s és az ORB-s autókat lehet majd látni.

Szombaton összesen 12 gyorsasági, több mint 150 versenykilométer vár a párosokra. A legjobbakat és a célba érkezett egységeket a DVTK stadion parkolójában köszöntik este hét órakor.

