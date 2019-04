Hell 25. Miskolc Rallye – Itthon is címvédő a címvédő

A Ford Fiesta gázpedálszenzorja hibásodott meg Egerben, emiatt Hadik András nem tudott harcban lenni az újabb futamgyőzelemért. A bajnok kénytelen volt beérni néhány ponttal, amit a második napon és a Power Stage-en szorgoskodott össze. Ettől azonban a kékek többre vágynak: továbbra is a címvédésben gondolkodnak. Ehhez azonban ki kell engedni a kéziféket, ami Egerben beragadt.

Erősíteniük kell

– Valóban nem nevezhető optimálisnak a szezonkezdetünk – erősítette meg Hadik András. – Tavaly sokat segített nekünk ez az időszak, hiszen Egerben és Miskolcon is nyertünk, ennek köszönhetően pedig elbírtuk a gyengébb középső időszakot is. Most az első verseny nem jött össze, így mostantól erősítenünk kell. Sajnos, ezzel a technikai hibával nem lehetett mit kezdeni, de tény, hogy ez­után egy kicsit kedveszegetten folytattuk a futamot. Bízunk benne, hogy Miskolcon más lesz a helyzet. A programot nézve egy nagyon jó, pörgős, izgalmas hétvége, pontosabban szombati nap előtt állunk.

Reggeltől estig

Hadik András ezzel arra utalt, hogy a Hell 25. Miskolc Rallye-n a gyorsasági szakaszok egy napra összpontosulnak, tehát a mezőnyre a korábban megszokotthoz képest nagyobb terhelés vár. Két hosszabb, húsz kilométer környéki pálya is szerepel az útvonallapban, ami akár vízválasztó is lehet a jubileumi versenyen.

– Érdekes lesz. Nekem tetszik az időterv és a program is, ismét jó viadal lesz a miskolci – tette hozzá Hadik András. – Ettől függetlenül a felkészülési menetrendünk nem változik, ugyanolyan ritmusban fogunk csinálni mindent, mint eddig. Az autó most már rendben van, szerintem mi is jó formában leszünk, azt pedig talán mondanom sem kell, hogy nagyon szeretnénk ismét győzni hazai környezetben. Mályinkánál és Sátánál valóban sok minden el fog dőlni, különösen úgy, hogy ezen két pályán összesen hat szakasz lesz. Bükkszentkereszt és Lyukóbánya pedig klasszikus hazai helyszínek, ezért remeknek ígérkezik a program. Az élmezőnyben az első hétvége után úgy tűnik, hogy körvonalazódik a tavalyi csata. Mellettünk Vincze Ferenc és Turán Frigyes biztos, hogy harcban lesz a legjobb helyezésekért, de Miskolcon Balogh Jánosra is figyelni kell, és biztos, hogy Velenczei Ádám is előhúz még valamit a cilinderből. Úgyhogy kemény, izgalmas, szoros csata lesz. Jó lenne a DVTK stadionnál győztesként ünnepelni. Úgy, ahogy tavaly történt Miskolcon.

Tucatnyi gyorsasági

A Hell 25. Miskolc Rallye pénteken az átvételekkel és a népkerti prológgal kezdődik. Szombaton négy helyszínen összesen 12 gyorsasági szakasz vár a mezőnyre, a célba érkezett párosokat pedig az esti órákban a DVTK stadionnál köszöntik.

Az Országos Rali Bajnokság állása a nyitó futam után

1. Vincze Ferenc, Bacigál Igor (Ford Fiesta R5) 39 pont

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) 29 pont

3. Balogh János, Holczer Dániel (Skoda Fabia R5) 21 pont

4. Velenczei Ádám, Zsíros Gábor (Citroen C3R5) 14 pont

5. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5) 14 pont

6. Botka Dávid, Mesterházi Márk (Skoda Fabia R5) 8 pont

