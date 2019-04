HELL 25. Miskolc Rallye – Elrajtol a jubileumi futam

Az adminisztratív és a technikai átvételekkel pénteken dél­előtt megkezdődött a HELL 25. Miskolc Rallye. Az országos bajnokság idei második futamának a versenyközpontja a DVTK stadionban lesz, a létesítmény ad otthont a szervizparknak és a szombati célceremóniának is. Addig azonban tartalmas, mozgalmas két nap vár a teljes mezőnyre. A különböző bajnoki osztályokban nagyságrendileg 150 páros indul a futamon, őket kivétel nélkül mind láthatják az érdeklődők a hagyományos népkerti körversenyen. A prológ fél ötkor kezdődik, előbb a Rallye2-t, majd a Historic, végül pedig az ORC, ORB egységeit láthatja a közönség csökkenő rajtszám szerint. A futamgyőzelemre esélyes menők már sötétben kerülnek sorra, de mivel ki lesz világítva reflektorokkal a Népkert, így mindvégig élvezhető lesz az esemény a szurkolók számára.

Végig higgadtan

– Ez egy fontos, tradicionális eleme a Miskolc Rallye-knak – mondta Balogh János is, aki hazai környezetben szeretne bizonyítani. – Ez egy jó buli, és rangot is jelent megnyerni a körversenyt, mi azonban inkább a szombatra készülünk. Egerben stabilan, jól autóztunk, ami meghozta a dobogós helyezést. Ez a tervünk az itthoni versenyen is. Fontos, hogy végig higgadtak maradjunk, és amit elterveztünk, azt meg is tudjuk valósítani.

A győzelemre most is öt-hat egység pályázik, köztük van természetesen az egri szezo­n­nyitón győztes Vincze Ferenc, Bacigál Igor duó is. A pilóta szerint a fő versenynapon a hosszú szakaszok dönthetnek.

Vízválasztó hosszú gyorsok

– A Garadna–Mályinka és a Sáta–Sajómercse lesz a vízválasztó, de szeretjük a bükkszentkereszti és a lyukóbányai gyorsaságit is – tette hozzá Vincze Ferenc. – Az egri hétvégéhez hasonló szoros csatára számítok ezúttal is. Bízom benne, hogy sikerül átmenteni a formánkat. A legnagyobb riválisunk Hadik András és Turán Frigyes lesz, de Miskolcon biztos, hogy Balogh Jánossal is számolni kell. Nagyon várom, hogy elkezdődjön ez a hosszú, érdekes hétvége.

A HELL 25. Miskolc Rallye összes gyorsasági szakaszát – tizenkettőt – szombaton rendezik meg. A mezőny reggel hét és este hét óra között az említett pályákon egyaránt három-három alkalommal halad végig.

ÉM-ME

Emlékezés Ferjáncz Attilára

A három esztendővel ezelőtt elhunyt Ferjáncz Attilára emlékezett a hazai ralis társadalom. Csütörtökön este a bükkszentkereszti pálya mellett tartottak csendes gyertyagyújtást. Az örökös magyar bajnok tiszteltére halálakor állítottak egy emlékkövet, most a szomorú évforduló és a Hell 25. Miskolc Rallye kapcsán ismét összegyűltek az egykori és a jelenlegi autóversenyzők, Ferjáncz Attila tisztelői.

HELL 25. Miskolc Rallye - Másfélszáz páros a jubileumi versenyen Miskolc - „A magyar rali ezen a hétvégén is be fogja bizonyítani, hogy mennyire erős” – mondta a Hell 25. Miskolc Rallye sajtótájékoztatóján Oláh Gyárfás. – A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke kiemelte, hogy a hazai sorozat egyik tradicionális helyszínére érkezett a mezőny, abba a városba, a... Tovább a cikkhez

HELL 25. Miskolc Rallye - Azokon a pályákon, ahol felnőtt Miskolc - A miskolci Friedmann Zsolt az egri ORC-bronz­érem után hazai körülmények között is dobogóra állna. Ezt a bajnokságot úgy kezdték el, ahogy azt előzetesen eltervezték. Fontos volt a pozitív élmény, a visszacsatolás arról, hogy jó úton járnak. Friedmann Zsolt és navigátora, Kovács István ... Tovább a cikkhez

Hell 25. Miskolc Rallye - Itthon is címvédő a címvédő Miskolc - Egerben nem jött össze, hazai körülmények között viszont megvédené elsőségét Hadik András. A Ford Fiesta gázpedálszenzorja hibásodott meg Egerben, emiatt Hadik András nem tudott harcban lenni az újabb futamgyőzelemért. A bajnok kénytelen volt beérni néhány ponttal, amit a második napon ... Tovább a cikkhez

HELL 25. Miskolc Rallye - Újítások és tradicionális elemek Miskolc - Már készülnek az országos ralibajnokság második futamára, a HELL 25. Miskolc Rallye-ra. Szűk egy hét és ismét Miskolcra érkezik a hazai rali­elit. Magyarország egyik legnagyobb tradíciójával rendelkező verseny következik, hiszen a borsodi megyeszékhelyen már 25. alkalommal dübörögnek fe... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA