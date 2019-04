HELL 25. Miskolc Rallye

Százötven versenykilométert tett meg egy nap alatt a mezőny a hazai ralibajnokság második futamán. A HELL 25. Miskolc Ral­lye párosai a DVTK stadionnál felállított szervizparkból korán indultak szombaton, hiszen négy helyszínen összesen tizenkét gyorsasági várt az egységekre. A sűrű, feszes programot még pikánsabbá tette az időjárás, ami a futam első harmadában teljesen kiszámíthatatlan volt.

– Váratlant húztunk, de nem jött be. Slick gumival mentünk ki az első körre, közben pedig leszakadt az eső – mondta a miskolci Balogh János, aki végül negyedikként zárt hazai körülmények között. – Ezután keményen dolgoztunk azért, hogy a hátralévő gyorsokon visszahozzuk, amit elrontottunk.

Nemcsak Baloghékat, hanem az élmezőnyből jó néhány párost megtréfált az említett csapadékos körülmény. Műszaki hiba vagy versenybaleset miatt több egység is kénytelen volt feladni a küzdelmet. A bajnoki címvédő Hadik András autójának kormányösszekötője tört el, Bodolaiék és Olléék buktak, ifj. Kiss László Fordján az egyik kerék tört ki, Velenczei Ádám pedig megforgott, és defekt miatt jelentős hátrányba került.

Szerencsére sikerült

Az élen Vincze Ferenc és Turán Frigyes külön csatát vívott, volt olyan időszak a versenyen, amikor a két éllovast csupán egy tizedmásodperc választotta el egymástól. Végül a futamot Vincze nyerte meg, aki a szezonnyitó egri hétvége után duplázni tudott.

– Minden úgy alakult, ahogyan előre elterveztük – összegzett a DVTK Stadionnál felállított célkapunál Vincze Ferenc. – Igaz, néhány probléma minket is elért, az utolsó körben mélypontra kerültünk. Tartottunk tőle, hogy Friciék utolérnek minket, de szerencsére sikerült megtartani az előnyünket. Más gumitaktikán voltunk, talán ennek volt köszönhető az, hogy nagyon hullámzóan alakult a külön csatánk. Természetesen nagyon boldogok vagyunk, hiszen nagy szónak számít két győzelemmel kezdeni egy ilyen erős bajnokságot.

Elvesztegetett másodpercek

Turán Frigyes a tempójával elégedett volt, de az első szakaszon korai rajt miatt kapott tíz másodperces büntetés, valamint a későbbiekben tapasztalt műszaki hiba szertefoszlatta a győzelmi reményeiket.

– Legutóbb azt mondtam, hogy reális eredmény született, most viszont, ha műszaki szempontból hibamentes lett volna a hétvégénk, akkor nekünk kellett volna nyerni – szögezte le a HELL 25. Miskolc Rallye végén Turán Frigyes. – Az elvesztegetett másodpercek most nagyon hiányoznak, ettől függetlenül nagyon jó volt a tempónk, az egri hétvége utáni teszten még versenyképesebbé váltunk. Egy nézőbarát, rendkívül jól összerakott, kiváló pályákon zajló borsodi versenyen vagyunk túl, ennek a dobogós helyezésnek komoly sportértéke van. Már tavaly megteremtettük annak az esélyét, hogy számolni kelljen velünk, úgyhogy a folytatásban is ennek megfelelően tesszük a dolgunkat.

Fiatal dobogós

Az aszfaltos hétvégét a fiatal Német László és navigátora, Szabó István zárta a harmadik helyen, a párosnak egyébként ez volt pályafutásuk legjobb eredménye. A miskolciak közül Balogh János lett a legjobb, az abszolút negyedik helyezéssel, de a navigátor Verba Gábor teljesítménye is elismerésre méltó, aki Trencsényi József társaként felkapaszkodott a pódiumra.

A magyar ralibajnokság három hét múlva Szombathelyen folytatódott volna, de a rendező bejelentette, hogy nem tudja megrendezni a murvás futamot. A következő verseny így Székesfehérváron lesz június első hétvégéjén.

ÉM-ME

A Hell 25. Miskolc Rallye végeredménye

1. Vincze Ferenc, Bacigál Igor (Skoda Fabia R5) 1:21:13,7

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) +14,6

3. Német László, Szabó István (Ford Fiesta R5) +1:28,2

4. Balogh János, Holczer Dániel (Skoda Fabia R5) +1:46,4

5. Dudás Gergő, Tóth Zsolt (Mitsubishi Lancer EVO IX) 2:51,1

6. Trencsényi József, Verba Gábor (Skoda Fabia R5) +2:58,7

HELL 25. Miskolc Ra­l­lye - Rendhagyó lánykérés a prológon Miskolc - Rengetegen voltak kíváncsiak pénteken a HELL 25. Miskolc Ra­l­lye prológjára a népkerti salakpályán. Meglepetésként ért mindenkit, amikor az egyik autó nem ment ki a futam végén a pályáról hanem visszagurult a starthoz. Kerekes Réka navigátor - autós berkekben ismertebb nevén Zú Zoocska... Tovább a cikkhez

Videó: A HELL 25. Miskolc Rallye prológja Miskolc - A megszokott menetrend szerint, a népkerti salakpályán veszi kezdetét az idei jubileumi HELL 25. Miskolc Rallye. A prológról élő videós közvetítésben tudósítottunk a Borsod Online-on! [related-post post_id="4217539"] [related-post post_id="4217201"] [related-post pos... Tovább a cikkhez

Videó: Gépátvétel a HELL 25. Miskolc Rallye-n a DVTK-stadionban! Miskolc - Kilátogattunk a Diósgyőri Stadionba és szétnéztünk a HELL 25. Miskolc Rallye gépátvételén. Nézd meg videóinkat a Borsod Online-on! [related-post post_id="4217201"] [related-post post_id="4217137"] [related-post post_id="4216985"] [related-p... Tovább a cikkhez

HELL 25. Miskolc Rallye – Ezeken a szakaszokon hajtanak a pilóták Miskolc – A HELL 25. Miskolc Rallye-n zajló versenyek térképei a Borsod Online-on is elérhetőek. (Kattintson a térképekre a teljes méretért!) [related-post post_id="4217137"] [related-post post_id="4216985"] [related-post post_id="4215968"] [related-post post_id="421... Tovább a cikkhez

HELL 25. Miskolc Rallye - Elrajtol a jubileumi futam Miskolc - Miskolc 25. alkalommal állomása a magyar bajnokságnak, hosszú és érdekes nap lesz a szombati. Az adminisztratív és a technikai átvételekkel pénteken dél­előtt megkezdődött a HELL 25. Miskolc Rallye. Az országos bajnokság idei második futamának a versenyközpontja a DVTK stadionban lesz, ... Tovább a cikkhez

HELL 25. Miskolc Rallye - Másfélszáz páros a jubileumi versenyen Miskolc - „A magyar rali ezen a hétvégén is be fogja bizonyítani, hogy mennyire erős” – mondta a Hell 25. Miskolc Rallye sajtótájékoztatóján Oláh Gyárfás. – A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke kiemelte, hogy a hazai sorozat egyik tradicionális helyszínére érkezett a mezőny, abba a városba, a... Tovább a cikkhez

HELL 25. Miskolc Rallye - Azokon a pályákon, ahol felnőtt Miskolc - A miskolci Friedmann Zsolt az egri ORC-bronz­érem után hazai körülmények között is dobogóra állna. Ezt a bajnokságot úgy kezdték el, ahogy azt előzetesen eltervezték. Fontos volt a pozitív élmény, a visszacsatolás arról, hogy jó úton járnak. Friedmann Zsolt és navigátora, Kovács István ... Tovább a cikkhez

Hell 25. Miskolc Rallye - Itthon is címvédő a címvédő Miskolc - Egerben nem jött össze, hazai körülmények között viszont megvédené elsőségét Hadik András. A Ford Fiesta gázpedálszenzorja hibásodott meg Egerben, emiatt Hadik András nem tudott harcban lenni az újabb futamgyőzelemért. A bajnok kénytelen volt beérni néhány ponttal, amit a második napon ... Tovább a cikkhez

HELL 25. Miskolc Rallye - Újítások és tradicionális elemek Miskolc - Már készülnek az országos ralibajnokság második futamára, a HELL 25. Miskolc Rallye-ra. Szűk egy hét és ismét Miskolcra érkezik a hazai rali­elit. Magyarország egyik legnagyobb tradíciójával rendelkező verseny következik, hiszen a borsodi megyeszékhelyen már 25. alkalommal dübörögnek fe... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA