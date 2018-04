Hell 24. Miskolc Rallye – Szereti és tudja is a sötétet

Az élen álló páros ugyanis a GY8-at is megnyerte a Hell 24. Miskolc Rallye-n. A miskolci versenyzői szereti és érzi is a sötétet, ezért nem meglepő, hogy a nap folyamán már a hatodik részsikerét is megszerezte. Szemere és a Kányi elágazás között Turán lett a második, Velenczei a harmadik, Bodolai pedig a negyedik.

A 3-as csoportban élen álló Szauer Gergő egy abszolút ötödik idővel bizonyította a tehetségét, ifj. Kissék pedig a hatodikként zártak a szakaszon. Összetettben változatlan a helyzet: csupán annyi történt, hogy ifj. Kiss visszavette az ötödik pozíciót, Lovász pedig már a hatodik.

Hell 24. Miskolc Rallye, állás a GY8 után:

Szemere – Kányi elágazás/3, 11,45 km

1. Hadik András, Bacigál Igor (Ford Fiesta R5) 5:12,1

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) +3,3

3. Velenczei Ádám, Szedő Csaba (Hyundai i20 R5) +11,8

4. Bodolai László, Popovics László (Ford Fiesta R5) +13,0

5. Szauer Gergő, Rácz László (Mitsubishi Lancer EVO IX) +14,4

6. ifj. Kiss László, Kissné Varga Zsuzsanna (Ford Fiesta R5) +14,5

Összetett állás a GY8 után:

1. Hadik András, Bacigál Igor (Ford Fiesta R5) 32:43,9

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) +19,6

3. Velenczei Ádám, Szedő Csaba (Hyundai i20 R5) +46,2

4. Bodolai László, Popovics László (Ford Fiesta R5) +56,7

5. ifj. Kiss László, Kissné Varga Zsuzsanna (Ford Fiesta R5) +1:11,0

6. Lovász Pál, Kürti Tamás (Hyundai i20 R5) +1:39,4

