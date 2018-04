Hell 24. Miskolc Rallye – ORC: Várakozáson felüli rajt

Több korábbi rutinos páros bajnoki osztályt váltott a téli szünetben, ennek köszönhetően alaposan megerősödött az Országos Rally Challenge (ORC). A nagy csata tehát borítékolható, ebben a mezőnyben szeretne minél sikeresebben szerepelni Friedmann Zsolt és dr. Kovács Annamária. Az EVO IX-es Mitsubishivel a rajtra egyáltalán nem lehet panasz, ugyanis a szezonnyitó Credobus Eger Rallye-n a kategória negyedik helyén értek célba. A Dobó téren pezsgőzhettek, miután felkapaszkodtak a pódiumra. Friedmannék rajtja tehát várakozáson felül sikerült.

– Nagyon nehéz és hosszú versenyen vagyunk túl, az egri szakaszok komoly erőpróba elé állítottak minket. Az év első hétvégéje rögtön megmutatta, hogy az egy esztendős kihagyás nem múlt el nyomtalanul – utalt vissza a márciusi aszfaltos futamra Friedmann Zsolt. – A hátam szerencsére tökéletesen egészséges, így nem foghatom, és nem is fogom arra, hogy negyedikként zártunk. Az viszont tény, hogy ismét fel kell venni a ritmust, a versenytempót, hiszen a többiek folyamatosan gyorsulnak. Nekünk is ezt kell tennünk. Előzetesen a legjobb ötbe vártam magunkat, ezt sikerült teljesíteni, az idei bajnokság tehát nagyszerűen indult. Mondom ezt annak ellenére is, hogy Eger előtt roppant keveset tudtunk foglalkozni a versenyzéssel, még az autónk dekorációja sem készült el.

Rövidesen pedig következik a miskolci erőpróba, ami Friedmann Zsolt számára hazai futamnak számít. Ez viszont egyáltalán nem jelent előnyt, mert a munkahelyi elfoglaltság miatt ismét csak a célegyenesbe érkezve tudják a garázsból elővenni a Mitsubishit.

– Egerben nagyon tetszett, hogy az utolsó kilométerig versenyben voltunk a kategória társakkal, jókat meccseltünk a húsz szakasz alatt – folytatta Friedmann Zsolt. – Ment az adok-kapok, folyamatosan változtak a pozíciók az első nyolc, kilenc helyen. Ez a helyzet rendkívül motiváló volt, Miskolcon is hasonló forgatókönyvre számítok. Nem fogunk ésszerűtlen kockázatot vállalni, mert az a legfontosabb, hogy jó szájízzel és sérülésmentes autóval zárjuk a következő futamot.

Friedmann Zsolt az erőviszonyokkal kapcsolatban reálisan látja a helyzetet. Bár az autójuk nagyon jó, mégis mutatkozik némi technikai hátrányuk, e mellé pedig a hosszabb kihagyás miatt tapasztalatlanság is társul. Az ORC abszolút első három helye ezért jelenleg távolinak tűnik.

– Szépen hangzik, hogy számunkra jön a hazai verseny, ami csak abból a szempontból igaz, hogy közelebb lakunk a pályákhoz. Annak idején ezekre a gyorsokra jártunk szurkolni, de komoly tapasztalattal nem rendelkezünk – fogalmazott Friedmann Zsolt. – Két éve megyünk aktívan, tehát a legtöbb ellenfelünk sokkal több rutint szerzett már magának. Éppen ezért a saját tempónk jelenti majd az alapot. Szeretnénk stabilan, megbízhatóan menni Miskolcon, ami akár elég lehet ahhoz, hogy ismét felkapaszkodjunk a pódiumra.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA