Hell 24. Miskolc Rallye – Hadiknak (végre) meglett Miskolc is

A két versenynap alatt összesen tizenöt értékelt szakaszt teljesített a mezőny a Hell 24. Miskolc Rallye-n. Az idei bajnokság második hétvégéje eleinte a borsodiak uralmáról szólt. Balogh János két szakaszt is nyert, amire Hadik András válaszolni tudott. Rajtuk kívül Kazár Miklós is folyamatosan ott autózott a legjobbak között, mindaddig, amíg egy árok útját nem állta. A hatodik gyors után ezért kénytelenek voltak feladni a csatát. Nem sokkal később Balogh is így járt: megütötte a Skoda Fabia futóművét, a szakaszról ugyan még lejött, de ezután kitört az autó kereke.

A Bükkben

Innentől kezdve gyakorlatilag kétesélyessé vált a különcsata, Hadik és Turán harcolt egymással a miskolci dicsőségért. A dobogóra pedig olyan pilótáknak is esélyük nyílt, akiket előzetesen a szakma jobbára a második sorba sorolt.

A hosszúra nyúlt szombati napot már jócskán sötétben fejezte be a mezőny versenyben maradt része. Az észak-borsodi pályák után, vasárnap a Bükk felé vették az irányt. A klasszikus és közkedveltnek számító bükkszenti és mályinkai gyors mellett Lyukóbánya is várta az ORB-s párosokat. Hadik Andrásnak és Igor Bacigálnak nem volt más teendője, minthogy a szombaton megszerzett szűk húsz másodperces előnyét beossza a folytatásban. Ebbe még az is belefért, hogy Bükkszentkeresztnél minimálisan a második helyre csússzon. A mályinkai hosszú szakaszon azonban még megnyugtatóbbá tette az előnyét, innentől kezdve a miskolci versenyző már csak elveszíthette az első helyet.

Vonatoztak a folytatásban

Ezalatt a riválisok egymással voltak elfoglalva. Turán magabiztosan őrizte az ezüstérmes pozíciót, de Velenczei is megnyugtató távolságban volt az őt üldöző Bodolaihoz képest. A nap hátralévő részében ment a vonatozás, mindenki igyekezett vigyázni az addig megszerzett pozíciójára. Hadik András ellenállhatatlan versenyzéssel nyerte meg a Hell 24. Miskolc Rallye-t. Pályafutása során először végzett az élen hazai környezetben. Idén viszont remekül kezdte a bajnokságot, két siker után várja a szombathelyi murvás viadalt.

– Minden egyben volt ezen a hétvégén – fogalmazott a szikszói célban Hadik András. – Az eleje szorosan alakult, de utána sikerült ellépni a riválisoktól. A szombati előnyünket még növelni is tudtuk, az autónk tökéletesen működött, egyetlen hibapontja sem volt a versenynek. Boldog vagyok, hogy megtört a miskolci átok, végre összejött a hazai siker. Nagyon sok van még a szezonból, számolgatni egyáltalán nem érdemes. Az viszont tény, hogy a két győzelem kellő önbizalmat adhat számunkra a folytatásra nézve.

Az első osztályú ralibajnokság négy hét múlva az ország nyugati szegletében folytatódik, május 25–27-e között a szombathelyi Iseum Rallye-n találkozik legközelebb a mezőny.

Tények

A Hell 24. Miskolc Rallye végeredménye:

1. Hadik András, Bacigál Igor (Ford Fiesta R5) 1:12:19,0 óra

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) +50,3 mp.

3. Velenczei Ádám, Szedő Csaba (Hyundai i20 R5) +1:45,2 perc

4. Bodolai László, Popovics László (Ford Fiesta R5) +2:11,4 perc

5. ifj. Kiss László, Kissné Varga Zsuzsanna (Ford Fiesta R5) +2:35,0 perc

6. Lovász Pál, Kürti Tamás (Hyundai i20 R5) +3:32,4 perc

