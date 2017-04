Hell 23. Miskolc Rallye – Probléma, probléma hátán

Számos tényező közbeszólt, így a szezonnyitó Hell 23. Miskolc Rallye-n Kazár Miklós és Ferencz Ramón „csupán” a pódium legalsó fokára léphetett fel.

A korábbi négyszeres magyar bajnok, és navigátora helyenként fel tudta venni a versenyt az élmezőnnyel, de amikor ez az összetett szempontjából is meglátszott volna, akkor valamilyen külső körülmény mindig közbeszólt. Az utolsó szakasznak még a negyedik pozícióból vágtak neki, ám szoros küzdelemben, 1,2 másodperccel lemaradva végül ötödikek lettek.

– Hol is kezdjem… Hosszan sorolhatom a nehezítő tényezőket. Volt lassú defektünk, helyenként csúszott a kuplungunk, az pedig végképp megpecsételte a sorsunkat, hogy Ragálynál eltörött az autó féltengelye – értékelt a szikszói célban Kazár Miklós. – Ezután hátsó kerekessé vált az autónk, ahhoz képest jó, hogy megláttuk a célt. Az ötödik helyezés viszont nem az, aminek felhőtlenül örülni tudnánk. Ezért is kaptunk kupát, de a gyűjteményben nyilván nem fog kiemelt helyre kerülni.

Versenyképes a Ford

A nehézségeket leszámítva azonban Kazár Miklós és Ferencz Ramón remekül érezte magát az R5-ös Ford Fiestában. A tavalyihoz képest jelentőset léptek előre motorerőben, ami a folytatást tekintve mindenképpen bizakodással töltheti el őket.

– Turán Frici ezen a versenyen bebizonyította, hogy a Forddal is oda lehet érni a legjobbak közé. Ennek én is örülök, mert ez azt bizonyítja, hogy előttünk is ott az esély. A hatalmas Skoda őrület meglátásom szerint kezd lecsengeni, nekünk most az a legfontosabb, hogy erőt gyűjtsünk a következő versenyekre. A Miskolcon tapasztalt pozitívumokat mindenképpen hasznosítani kell, a negatívumokból pedig lehet tanulni. Hosszú még ez a bajnokság, a szezonnyitót nem dobtuk el, elkezdtük a pontok gyűjtését. Annak viszont örülnék, ha végre valaki levenné rólunk a rontást. Tavaly rengeteg szerencsétlenség ért minket, és sajnos most is ugyanott folytatjuk. Ha nincsenek a fent említett gondok, akkor talán kettő, de egy helyezéssel mindenképpen előrébb végeztünk volna Miskolcon.

