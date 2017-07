Hejcén nyaralnak, és esélyt kapnak, hogy a rossz irányból a jóba jussanak

Névsorolvasás, gyors búcsú a szülőktől, kisebb testvérektől, egy utolsó csomagellenőrzés, a buszon helykeresés. Mindenki valaki mellett szeretett volna ülni: testvér, barát, barátnő mellett leginkább. Miután mindenki párra talált, indulhatott is a busz Hejcére. A miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat ugyanis – hagyományaihoz híven – az idén is megszervezte Esélynövelő táborát. Mint minden évben, most is hátrányos helyzetű miskolci gyerekek jelentkezhettek az egyhetes nyaralásra. Csaknem hetvenen indultak útnak hétfő délelőtt, a fiatalok boldogan integettek a busz ablakából, sokuknak ezen a nyáron ez lesz az egyetlen nyaralásuk.

Gyűjtöttek

Néhány nappal ezelőtt még felhívást tett közzé közösségi oldalán Váradi Gábor, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat miskolci elnöke, segítséget kért, hogy a gyerekeket el tudják vinni táborozni.

– Az idén először ugyanis a miskolci önkormányzat nem támogatott minket – árulta el Váradi Gábor –, ezért csaknem egymillió forint kiesett a költségvetésükből. Az önkormányzati képviselőket is megkerestük, egyedül Bartha Györgytől kaptunk ígéretet támogatásra. De volt olyan civil, aki nem pénzzel, hanem élelmiszerrel, eszközökkel segítette a táboroztatást. Az is nagy könnyebbség nekünk, hiszen egy gyereknek az egyhetes étkeztetése 7200 forintba kerül – mondta az elnök. A tábor helyszíne sem véletlen, hiszen az Oltalom Karitatív Egyesület ingyen felajánlotta hejcei üdülőjét a roma önkormányzatnak.

© Fotó: Ádám János

Váradi Gábor kiemelte, sok gyereknek valóban ez az egyetlen nyaralási lehetősége a szünetben, de azért is fontos egy ilyen program, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok hasznosan töltsék el szabadidejüket. A táborban sportfoglalkozások várnak rájuk, versenyek, illetve tanulhatnak is. Az idei tematika: a földrészek. Ennek megfelelően csoportokba sorsolták a táborozókat, minden csoport egy-egy kontinens nevét kapta, és az egy hét alatt az adott földrész kultúráját, vallását, földrajzi fekvését, jellemzőit kell a diákoknak bemutatniuk. Persze fontos az is, hogy a gyerekek a roma kultúrával, nyelvvel ismerkedjenek, ezért ilyen irányú foglalkozások is lesznek – tette hozzá az elnök.

– Sokat foglalkozunk a gyerekekkel, és próbáljuk a rossz irányból a jó felé terelni őket – fogalmazott az elnök. – Már 15 éve táboroztatok, és azt látom, akiket egykor táboroztattam, ma már szülőként hozzák a gyerekeiket. Ezek a fiatalok kezelhetőbbek, hatékonyabban tudjuk megszólítani őket, és rávezetni a hasznos időtöltésre. Jobban megjelenik ezeknél a családoknál a tudatosság, minden területen.

Este diszkó is van

A 15 éves Szamkó Patrik és testvére, a 16 éves Márk már szinte hazajárnak az Esélynövelő táborba. Az idei a harmadik alkalom, hogy a két testvér útnak indul, így ők már tudják, izgalmas egy hét vár rájuk.

– Versenyek lesznek, és sok baráttal találkozhatunk, és persze újakat is megismerünk majd. Tanulunk Hejce történetéről is, például arról is, hogy pár éve lezuhant ott egy repülő” – sorolta Patrik.

Indulás előtt azonban egy kicsit izgult, elárulta, a buszutat nem nagyon bírja, rosszul szokott lenni. A kísérők azonban megnyugtatták, felkészültek erre is…

© Fotó: Ádám János

– Perfekt – érkezett a rövid válasz Márktól, amikor arról kérdeztük, milyen szokott lenni a tábor. – Nagyon jó a hangulat, és ha jók vagyunk, este diszkó is van.

Urbán Ramóna unoka­bátyjával indult útnak hétfőn, ők sem először vesznek részt ezen a táborozáson. Ráadásul a nyáron még egy vár rájuk, így sok-sok programmal telik majd a nyári szünet. „Szeretem a táborozást, sok barátot szerzünk, izgalmas programok vannak, de legjobban a strandolást kedvelem” – árulta el.

– Foci, röplabda – sorolta Kerekes Milán, mit vár a legjobban a hejcei programból. Anyukája, Remény Éva pedig örült a lehetőségnek, mert dolgoznia kell, így nem tudta volna kire hagyni a fiát. „Segítség ez a szülőknek, nagyon jó tábor, figyelnek, vigyáznak rájuk, sokat tanulnak, szórakoznak” – mondta az anyuka.

A fiatalokkal 13 kísérő ment, lesznek, akik főznek, sütnek, a többiek pedig a foglalkozásokat vezetik majd. Egyikük elmesélte, ő hat éve jár ezekbe a táborokba, de sok fiatal – akikkel találkozik – mai napig is életre szóló élményként gondol erre a programra.

Jó idő legyen

A hétfői indulás előtt még egy csoportkép is belefért: fiatalok, szülők, kísérők közösen. Miután minden gyerek felszállt, a szülők még maradtak, beszélgettek. „Nekünk lett volna ilyen…” – mondta egyikük. Mások azon aggódtak, jó idő legyen a gyerekekre. Majd valaki megjegyezte: legalább ők nyaralnak…

– N. Szántó Rita –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA