Hegyközi falu, saját himnusszal Kovácsvágáson

Templom tornya messze látszik, hívogatja szent fiát. Gyere haza kis faludba, itt nevelt fel jó anyád. Valaki vár, gyere haza, bármerre jársz, gyere haza, Öleld át és csókold meg a ráncos homlokát. Ne feledd, hogy Kovácsvágás a te hazád.”

A júliusi hálaadó ünnepi istentiszteletről készült DVD-t nézzük Sándor Endre kovácsvágási polgármesterrel, aki büszkén mondja:

– Ez a településünk himnusza. Júliusban énekelte a kórusunk először, majd a pincesoron a nyitott pincék éjszakáján újból előadták. A szöveget a kovácsvágási születésű Madzin Gézáné Dobronoki Erzsébet írta, a zenéjét pedig a Pálházán élő Vass Lajos- és Aranypáva-díjas énekes, Tóth László szerezte.

Szent Márton pincéje

A beszélgetést a pincesoron folytatjuk, ahol a polgármester pincéjével szemben tavaly nyitották meg a polgármesteri hivatal pincéjét. Előtte Szent Márton szobra.

– A hivatal pincéje két évvel ezelőtt nem létezett, csak a bejáratát kezdték el valamikor, de úgy ítélték meg, túl költséges lenne ide pincét csinálni. A közmunkásaink éppen ráértek, nem volt más munka, szabadidejükben nekiláttak. Amikor éppen ráértek, fúrtak-faragtak kicsit, aztán végül tavaly át is adtuk. Az önkormányzat és a Kovácsvágásért Alapítvány közös szervezésében megtartott nemzetközi fafaragó táborban három művész a nyolc hordóra ráfaragta a hét honfoglaló vezér arcképét és a település címerét. A 8 hordóból ötöt Rosengard Béla faragott, kettőt Csoma Gergely csángókutató, a címert pedig a székesfehérvári Steibach Sándor iparművész. Ő korábban már a hivatallal szembeni térre megfaragta a címert nagyban, most ugyanazt megcsinálta kicsiben. Az övé azért hatalmas teljesítmény, mert két stroke után lábadozva vállalta, hogy eljön hozzánk. Ilyen csodálatos emberekkel vagyunk körülvéve. A Szent Orbán-szobor is most készült a táborban, a nyitott pincék éjszakáján avattuk fel Törő György szekszárdi művész, a Dunai Alkotókör elnöke és a vajdasági Oromhegyesről érkezett Erdélyi István közös munkáját. A fafaragóknak is köszönhetően összesen már 32 köztéri alkotás van Kovácsvágáson. Korpás István szatmárcsekei művész, aki a szatmárcsekei temető 1000 csónakos kopjafája közül több mint hatszázat készített, itt is megfaragott négy kopjafát. Ebből kettő már Aranyosapá­tiban található. Egy maradt a faluban, azt jövő pünkösdkor avatjuk majd fel a helyi temetőben a lélekharanggal együtt, amelynek a kerete és az állványzata szintén a fafaragó táborban készült idén.

Szőlő nincs, pince van

A pincesorra különösen büszke a polgármester.

– Kovácsvágáson csak itt, a Kéményesi pincesoron 36 pince volt, ami azóta kettővel bővült. A faluban összesen négy pincesor van, miközben sem Kovácsvágáson, sem a közelben nincs számottevő szőlőültetvény, mégis minden hordóban minőségi tokaji borok vannak. Egy évszázaddal ezelőtt még szinte minden kovácsvágási lakosnak volt Sárospatak környékén szőlőterülete. A nagyapám még a filoxérajárvány után saját kezűleg telepítette a családi szőlőt, abból vannak a boraim, de a többi pincetulajdonos is a saját termését tárolja.

Visszafelé utazva Sándor Endre arról mesél, mennyire nyugodt hely lett a falu.

– 141 közmunkásunk van, időben érkeznek a bérek. Mindenki elfoglalt, valamilyen szinten meg tud élni, nyugalom van Kovácsvágáson, 25 polgárőrünk vigyáz a rendre, és 14 vizsgázott tűzoltónk van. Nemrégiben elkészült a tűzoltószertár, benne van a szerkocsi. Tűz miatt vonulnunk még nem kellett, de kétszer már igénybe vették mentéshez a csapatot. Az országos katasztrófavédelemmel nagyon jó a kapcsolatunk. Olyannyira, hogy már elkezdtük annak a kiképzőbázisnak a megépítését, amelyet majd katasztrófavédelmi továbbképzésekhez fognak igénybe venni. Az érdeklődés már nagy, nem csupán a megyéből, hanem a Felvidékről is.

A pincesor aljánál megállunk, Sándor Endre elmutat balra a patak forrása felé.

– Az ott az egykori fűrészüzem. Munka már nem folyik benne, de a tulajdonosa egy pályázatnak köszönhetően nemsokára építkezésbe fog. Egy 32 szobás fogadó lesz ott, egy étterem, ami a roma gasztrokultúrára épül, valamint a patak mellett 8 skandináv típusú faház. Ha ehhez még megvalósul a mi tervünk, egy 5 hektáros halastó a falu elején, ez kiegészülve a pincesorral és a Jánosvára hegyen lévő kilátóval igazi turistaparadicsommá teheti Kovácsvágást.

Bánhegyi Gábor

