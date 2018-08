Hegyek és fürdők vonzzák a turistát a megyénkbe

Augusztus elsejétől Bágyi Péter, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness igazgatója vezeti a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Északi Régióját, a szakemberrel térségünk turisztikai vonzerejéről, adottságairól, a szövetség eredményeiről és célkitűzéseiről beszéltünk.

Égető a munkaerőhiány, így igyekszünk a hazai béreket felzárkóztatni a nyugati fizetésekhez.” Bágyi Péter

Az ország legnagyobb régiójáról van szó, amely Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyét foglalja magába. Bágyi Pétertől megtudtuk, a tavalyi csúcsév volt, az idei pedig még jobb mutatókkal kecsegtet. A belföldi turizmus megerősödött, nőtt az utazási kedv az országban, a pozitív tendenciát erősítik a SZÉP-kártyák is, amelyeket sokan fordítanak wellness-szolgáltatásokra, ez a cafeteria kifejezetten serkenti a forgalmat.

Borvidék és termálvíz

– Ebbe a térségbe a páratlanul gazdag természeti adottságok miatt is szívesen ellátogatnak. A Zemplén és a Bükk-hegység, a termál- és gyógyvizeink mellett a borászat miatt is igen frekventált régió a miénk, ezt tovább erősítik az utóbbi évek olyan fejlesztései, mint a sátor­aljaújhelyi zempléni kalandpark. A szálláshelyek is egyre színvonalasabbak, és széles a szolgáltatásaink palettája is – magyarázta.

A miskolctapolcai barlang mellett Egerszalókot, a demjéni termálvölgyet és a sárospataki fürdőt is rengetegen felkeresik. A kulturális és történelmi értékek, építészeti örökségek is népszerűek, a diósgyőri, sárospataki, füzéri, boldogkőváraljai és a regéci erőd is vonzza az érdeklődőket. A műemlékek egy része, például a sárospataki vár a Nemzeti Múzeumhoz tartozik, ez a szakember szerint szerencsés, mert így folyamatosan fejlesztik.

Lobbierős szervezet

A kassai repülőtérről átszállással a világ összes desztinációja megközelíthető. Ez jótékonyan hat Tokaj-Hegyalja idegenforgalmára, melyen az északi régióval szomszédos Debrecen repülőtere is lendített – hangsúlyozta a szakember.

– Szövetségünk lobbiereje jelentős, ennek eredményeként az éttermi áfa első ütemben 27 százalékról 18-ra csökkent, idén pedig 5 százalékra mérséklődött, az így fennmaradó összeget fizetésemelésre és fejlesztésre fordítják a szállodák. Most pedig azt szeretnénk elérni, hogy az összes szálláshely áfája, 18 helyett csak 5 százalék legyen. A Kisfaludy programmal az idegenforgalmi és turisztikai szektort szeretné a kormány erősíteni, de ehhez megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelyre is szükség van, ezért most több szálloda és panzió megújulhat. A kamara ugyan nagy segítséget ad, mégis égető a munkaerőhiány, ezért igyekszünk felzárkóztatni a hazai béreket a nyugati fizetésekhez, hogy a jól képzett szakembereket térségünkben tudjuk tartani – érvelt Bágyi Péter.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA