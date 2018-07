Hegyalja: nagyon jó bor lesz a közösségi márka

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának kizárólagos tulajdonát képező Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. már korábban elindította azt a kezdeményezést, amelynek a célja egy közösségi borászat megvalósítása a Tokaji borvidéken. Ennek révén a szőlősgazdák és kezdő borászok is szakmai háttérhez és segítséghez juthatnak, amelynek révén saját lábukra állhatnak.

– A kezdeményezésnek most egy új eleme jelent meg a piacon – tudtuk meg Kalocsai Lászlótól, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa alelnökétől. – Megalakítottunk egy közösségi márkát, amelynek Kingling a neve. Ez egy olyan bor, amely helyi szőlőből készül ugyan, de címként nem jelenik meg rajta a Tokaji elnevezés. Ráadásul nagyon jó bor, amolyan levezető puffermárkája a borvidéknek. Azt látjuk, a szőlő felvásárlási ára kettészakadt a borvidéken, vannak helyek, ahol még mindig a 10-15 évvel ezelőtti árak dominálnak, ami lassanként ellehetetleníti a szőlősgazdák egy részét. Mi előálltunk egy olyan márkával, amelyhez a szőlőt 120-140 forintos áron vásároljuk fel. A Kinglinget előállító Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. gyakorlatilag önköltségi áron viszi a boltokba az új márkát. Itt az a cél elsősorban, hogy a szőlőtermelők egyrészt elhiggyék, érdemes továbbra is a szőlő művelésével foglalkozni úgy, hogy a befektetett munkáért megfelelő árat is kapnak az átvételkor.

Kalocsai László elmondta, annak érdekében, hogy a borvidék hosszú távon fenntarthatóan fejlődhessen, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa nemzetközi szinten is példaértékű megoldást kínál világörökségi borvidékünk szőlőtermesztőinek és borászainak. A Hegyközség, jelentős állami szerepvállalás mellett, nonprofit módon működő vállalkozás keretében olyan átfogó, a szőlőtermesztéstől a borkészítésen át az értékesítésig tartó teljes folyamatot érintő fejlesztéseket indított el, amelyek segíthetik a szigorú minőségi elvárásokat követő szőlőtermesztők munkáját és hosszú távon stabil és kiemelkedő felvásárlási árak kialakulását. Ez a nonprofit vállalkozás a közösségi infrastruktúra.

Borászati központok

A Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. elsődleges feladata, hogy teljes infrastruktúrát biztosítson a minőségi, jövedelmező gazdálkodáshoz a hegyközségi tagok számára.

Jelentős állami támogatással egy közösségi beszerzési központ és három szolgáltató borászati központ épül a borvidéken.

A beszerzői központ valamennyi szőlészeti és borászat segédanyagot értékesítő „gazdabolt” a jelenlegi beszerzési áraknál 15-30 százalékkal olcsóbban értékesíti ezeket az anyagokat.

A szolgáltató borászati központokban a tartósítószer-mentes musttól a klasszikus pezsgőig a teljes borászati termékkört elkészíttethetik a gazdák, nincs beruházási költség, csak a szolgáltatási árat kell megfizetni. Lehetőség a magasabb minőségű és nagyobb volumenű borkészítésre.

