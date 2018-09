Hegedűvel és puskával jártak a Nagy Háborúban

Scholtz Róbert Gergely régész, történész kutatómunkájának köszönhetően a Nagy Háború elfeledett cigány katonáinak emlékét idéző vándorkiállítás nyílik szeptember 12-én, szerdán délután fél 5-kor a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Miskolc, Görgey A. u. 11.).

Huszárok is voltak közöttük

A száz évvel ezelőtti hadtörténeti eseményeket is kutató Scholtz Róbert Gergely régész, történész szerint a magyar nagyközönség ma sem tudja, hogy 1914 és 1918 között számos cigány katona küzdött az I. világháborúban. Sőt, „cigány-szerelem” fedőnévvel 1918 őszén magyar csapatokat szállítottak az olasz frontról a nyugati hadszíntérre. A szakember kutatásai kapcsán arra jutott: a mai napig erősen hat a cigányokat körülvevő társadalom véleményformálásra a 19. század cigányságképe. A Nagy Háború előestéjére országosan elterjedt a vándorcigány és a letelepedett cigány megítélésének kettőssége. Míg a vándorlókat a társadalom ellenségének tekintették, addig azokat, akik letelepedtek és alkalmazkodtak a társadalmi normákhoz, nem is sorolták a cigányok közé. Mivel a Monarchiában a cigányságot társadalmi rétegként és nem önálló nemzetiségként kezelték, áldozatvállalásukról, helytállásukról viszonylag keveset tudunk. Pedig a cigányok közül kerültek ki az ezredek hangászai – kürtösök, dobosok –, hivatásos és önkéntes frontzenészei. A cigányok többsége a gyalogságnál harcolt, de Scholtz Róbert Gergely talált adatokat cigány huszárokról és tengerészekről is.

Oláh György, a baka

A miskolciak körében talán a legismertebb és legnépszerűbb cigány katona a diósgyőri Oláh György volt. Róla mintázták a 10-es Honvéd című tábori lapban rendszeresen megjelent bakát, Oláh Gyurit, és az ő szemszögéből, sok-sok humorral tudósítottak a „hadi helzetrűl”.

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében – az I. emeleti olvasótérben – a szeptember 12-től szeptember 22-ig látható kiállítás a korabeli cigányság helyzetét, a cigányokhoz kapcsolható hadi- és történelmi eseményeket mutatja be.

ÉM-FG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA