Hegedül, énekel, és elhozza nekünk a csodahangszerét, a theremint is

Illényi Katicát a miskolci szimfonikusok újévi koncertjén láthatta-hallhatta utoljára a miskolci közönség. Szeptember 29-én újra a megye­székhelyre érkezik, ezúttal a zene világnapi koncerten lép pódiumra a miskolci szimfonikusokkal.

Kedveli az olyan hangversenyeket, amelyek valamilyen ünnephez vagy nevezetes naphoz kötődnek?

Igen, az ünnepek mindig jó alapot, jó témát szolgáltatnak, amire fel lehet fűzni a koncertet, az esten elhangzó műveket. Nagyon várom a miskolci hangversenyt, és számomra az egy csoda, hogy a zene világnapján engem ért az a megtiszteltetés, hogy meg­hívást kaptam a zenekartól.

Nagy sikere volt a legutóbbi fellépésének, ezúttal mivel lepi meg a miskolci közönséget?

A műsort már hónapokkal ezelőtt összeállítottam. Erre azért van szükség, mert a kottákat időben el kell küldeni a zenekarnak. Minden hangversenyre nagyon szigorú terv alapján készülünk. Összetett és műfajában sokszínű műsorral várjuk a közönséget. Elhangzanak majd barokk művek, Bach-művek, de magyar szerzők kompozíciói is. Felcsendülnek például Bartók, Kodály és Hubay Jenő közismert művei, olyanok, amelyeket a közönség nagyon szeret. Megemlíteném a Bartók: Román népi táncok című művét vagy Kodály Esti dalát. De játszunk amerikai dallamokat is. A kedvenc darabomat is előadom, Gershwin: Porgy és Bess című operájából készült fantáziát, ami egy hegedűdarab. Nagyon szép. Ezenkívül játszom közismert, klasszikus tangókat, emellett Piazzolla tangóit, de elhangzik az Egy asszony illata című film híres tangója is. Felcsendülnek majd filmzenék, francia hangulatú sanzonok és Edith Piaf-dalok. És természetesen ezen a koncerten is fontos szerephez jut a themerin. Az a különleges hangszer, melyet nem kell megérinteni a megszólaltatásához. Ezen operaáriákat és filmzenéket fogok előadni. A koncert közönségétől Kodály Esti dalával szeretnék búcsúzni.

Az ön számára mit jelent a zene világnapja?

Nekem a zene az életem, ezért nagyon örülök, hogy van egy nap az évben, amikor az emberek jobban odafigyelnek a muzsika létezésére. Nagyon szép kezdeményezés a zene világnapja. Külön öröm számomra, hogy kedvenc karmesterem, Silló István fog vezényelni, akivel 15 éves korunk óta ismerjük egymást, hiszen osztálytársak voltunk, és jó barátok vagyunk a mai napig. A zenekarban közreműködik állandó zongorakísérőm, Bundzik István is, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium zongora tanszakának a vezetője. Csupa olyan emberrel leszek együtt, akikkel könnyű és örömteli a muzsikálás.

Azonkívül, hogy sok szép emlék köti hozzájuk, miért szereti a miskolci szimfonikusokat?

Nagyon jó érzés, amikor olyan együttessel léphetek föl, amelyet már jól ismerek. Körülnézek, és csupa ismerős arcot látok. Ilyenkor valahogy egyszerűbb az egész, jobban megy a muzsikálás is. Ha ismeretlen zenekarral lépek színpadra, akkor alkalmazkodnunk kell egymáshoz, meg kell ismernünk egymás erősségeit, esetleges gyengéit. Ezt ösztönösen tesszük persze, de bonyolult pszichológiai folyamat, mire össze­csiszolódik a szólista és a zenekar. De amikor az ember már nem először találkozik a kollégákkal, akkor a plusz­energiát igénylő összecsiszolódásra már nincs szükség, és régi ismerősként örülünk egymásnak. Csak elővesszük a hangszereinket, és játszunk.

Azt szokták mondani, hogy a zene nagy hatással van az ember egész személyiségére. Ön is úgy érzi, hogy akik művelik vagy csak szeretik a zenét, értékesebb emberek?

A muzsikusok, mivel a zenével érzelmeket fejeznek ki, rendelkeznek egyfajta extra érzékenységgel. Azokat a hangulatokat és érzelmeket, amelyek átmennek rajtam egy-egy koncerten, a közönségen is érezni lehet. Ez egyfajta telepatikus kommunikáció. Fantasztikusan jó érzés, amikor azt látom a hallgatóság arcán, amit én is éreztem, amikor először hallottam az illető művet. A zene tulajdonképpen érzelem- és örömmegosztás. Én magam is hallottam már olyan zenét, ami teljesen átmosta az agyamat, lelkemet, és képes voltam szorongó hangulatból pozitívan érezni. A zenével óriási dolgokat lehet elérni. A jó muzsikával gyógyítani lehet, a rosszal megbetegíteni.

Merre koncertezett a nyáron? Jutott idő pihenésre is?

Sok helyen jártam, sokfelé koncerteztem. Játszottam klasszikus zenét, felléptem dixielandfesztiválon, de hegedű-zongora duóban is. Sokféle műsorral járok sokfelé. Nehéz lenne összeszedni, hogy mikor merre koncerteztem, mert én mindig előretekintek, de mindenképpen kiemelném a Magyar Kultúra Hete nyitókoncertjét Pozsonyban, amelyet a Capella Istropolita pozsonyi kamarazenekar kíséretével adtam. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a nyáron felvettem egy hegedű-zongora kortárs lemezt, ma élő zeneszerzők dallamos műveiből, ami hamarosan megjelenik. Dolgozunk még a pár hónappal ezelőtt rögzített Tango Classic koncertem utómunkáin. Hamarosan ez a CD és DVD is megjelenik. Tehát állandóan dolgozom, mindig van mit csinálni. Néhány nap marad csak a feltöltődésre. Voltam egy kis Kőrös-parti családi nyaraláson, és még várnak a svájci hegyek egy pár napra. Aztán teljes erőből a miskolci koncertre összpontosítok.

Hegyi Erika

A koncertről

A Miskolci Szimfonikus Zenekar zene világnapi koncertje

Időpont: szeptember 29. 19.00

Helyszín: Miskolci Egyetem, Díszaula

Sztárvendég: Illényi Katica

Vezényel: Silló István

