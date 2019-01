Házi őrizetben marad a pénzmosás ügy első rendű vádlottja

A Miskolci Törvényszéken pénzmosás miatt indult büntetőeljárás egy nő és három férfi vádlottal szemben – ők az ominózus, tíz évvel ezelőtt történt pénzszállító sikkasztásból származó százmilliók tisztára mosásában közreműködtek. Közülük két vádlott bűnügyi felügyeletéről döntött idén most a bíróság.

Nyolc évet is kaphatnak

A bíróság érvei szerint a vádlottak, bűnösségük megállapítása esetén akár 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők, melyre figyelemmel tartani lehet attól, hogy a büntetéstől félve megszöknének, elrejtőznének a hatóságok elől. A vádlottak szökésének megakadályozása érdekében a törvényszék az ügy első és másodrendű vádlottja szabadságának korlátozását továbbra is indokoltnak látta, ezért a velük szemben korábban elrendelt bűnügyi felügyeletet fenntartotta. A bíróság rendelkezése értelmében az első rendű vádlott nem hagyhatja el a lakását és a mozgását nyomon követő eszközt is köteles viselni. A másodrendű vádlott esetében a kényszerintézkedés a lakóhelyül szolgáló város elhagyását és lakóhelyének megváltoztatását tilalmazza. A harmad és negyedrendű vádlottak szabadlábon védekezhetnek az eljárás során.

„Kezelték” a pénzt

A vádirat szerint a vádlottak – egy pénzszállító cég sérelmére elkövetett sikkasztásból származó – 560 millió forint elrejtését vállalták a Thaiföldre szökött ismerősük kérésére több tízmillió forint ellenében. A pénzt, műanyag hordókban elhelyezve, az egyik vádlott ingatlanának közelében elásták, majd rövid idő elteltével különböző technikákkal próbálták tisztára mosni a milliókat.

A bűncselekményből származó pénz legalizálása érdekében 2011-től kezdődően mintegy 66 millió forint értékben váltottak be megrongálódott bankjegyeket budapesti és miskolci pénzintézeteknél. Az is előfordult, hogy az elsikkasztott pénzből sporteseményekre fogadtak, vagy szlovákiai kaszinóban próbáltak szerencsét. A fogadásokból 210 millió forinthoz, a kaszinójáték során csaknem 26 millió forinthoz jutottak.

Kocsi és biztosítás

Az első rendű vádlott nagy értékű életbiztosítást kötött, gépkocsit vásárolt, még a sikkasztás elkövetése miatt elítélt ismerősére kiszabott 10 millió forint pénzbüntetést is kifizette a megszerzett pénzből. A további vádlottak ingatlant vásároltak, hiteltörlesztésre fordították az elsikkasztott pénzt.

A vádlottakkal szemben pénzmosás miatt indult eljárás. Pénzmosást az követ el, aki más által megvalósított bűncselekményből származó dologgal, pénzzel pénzügyi tevékenységet végez.

