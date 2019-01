Házi nyúl: védeni kell a huzattól és a tűző naptól

Az utóbbi években megnőtt a nyulak iránti érdeklődés. Az állatnak három mérete ismert: a törpe, a közepes testalkatú és az óriás. A klasszikus házi nyulat is, amely közepes mérettel rendelkezik, egyre többen tartják hobbiállatként is. Szántó Gyula az ózdi V.-116-os számú Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület tagja és a Magyar Országos Nyúltenyésztők Egyesületének alapítója, az évente, a Bolyky Tamás Általános Iskolában, Ózdon megrendezett nemzetközi kiállításon idén is remekelt. Kérésünkre néhány hasznos tanácsot adott a házi nyúl tartással kacérkodó olvasóinknak.

„Az egésznek az alapja az állatszeretet, én ötven éve foglalkozom nyulakkal, de ha nem szeretném őket, nem tudnám csinálni. Édesapámtól lestem el a nyúltenyésztés fortélyait és az utóbbi időben többször nyertem országos szintű versenyeken. Hasznos, ha már a gyerekek megtanulják, hogy felelősséget kell vállalni a jószág iránt, akkor is, ha beteg” – hívta föl a figyelmet Szántó Gyula.

Melléképületbe ajánlott

„A középtestű nyulak három és fél kilóstól, öt és fél kilóig nőhetnek és rengeteg színváltozatuk ismert. A teljesség igénye nélkül létezik bécsi kék, új-zélandi fehér, vagy burgundi vörös. Ez a méret könnyen kezelhető, jó vérmérsékletű, nem olyan durva a fajtársaihoz, mint az óriás nyúl. Kaphatóak előre gyártott ketrecek is számára, de jobb, hogyha saját kezűleg készítjük el a tapsifüles lakhelyét. Inkább a deszkázott telepadlós változatot javaslom, mint a félig rácsosat. Fontos, hogy levegős helyre tegyük a ketrecet, de ne huzatba, mert attól megbetegszik a nyuszi és nyáron védeni kell a tűző napfénytől is. Egyébként kétféle betegség, tüdővérzés és myxomatózis ellen kell oltatni március környékén. Az állatka alkalmazkodik a szobahőmérséklethez, de a 20 fok a legideálisabb számára, ezért inkább melléképületbe való. Ha mégis ragaszkodunk hozzá, hogy a lakáson, vagy házon belül tartsuk, akkor a lehető legkisebb méretűt válasszuk” – foglalta össze a tenyésztő.

Egyszerre egy nyuszi

A nyulak táplálását és tisztán tartását nagyon egyszerű kezdőként is megtanulni.

„A nyuszik lakóhelyén mindig legyen víz és széna és naponta cseréljük alattuk az almot. A legpraktikusabb a literes önitatós, vagy feltöltős rendszer, ennek hiánya emésztési problémákhoz vezet. Kétszeri etetést javaslok, reggel és este. A klasszikus nyúltápot egészítsük ki árpával és napraforgóval. Nyári időszakban hetente kétszer kell őket takarítani, télen van, hogy egy hónapban egyszer is elég. Nehéz őket együtt tartani, mert az egyneműek agresszívvé válhatnak, a különneműek pedig állandóan szaporodnak. Hat-hét hónaposan várnak ivaréretté, a vemhesség bő egy hónapig tart és utána egy alomban hat, tíz kicsi születik” – mutatta be a szakember.

Detzky Anna

