Házi feladatok a szülés előtt

Nemrégiben még rutinszerűen vágtak gátat szülés közben a kismamáknál. Mit is jelent ez? A szülést vezető orvos vagy szülésznő közvetlenül a kisbaba fejének megszületése előtt metszést ejt a végbél és a hüvelybemenet között azért, hogy az ezen a területen lévő szövetek ne repedjenek meg. A repesztett sérülés ugyanis nehezebben gyógyul, mint a vágott seb.

Megszenvedik a vágást

Igen ám, de a kismamák nagy része megszenvedi a pici vágást is, van, akinek napokra vagy akár hetekre is nehézzé válik a járás, mozgás. Nem véletlen, hogy egyre többet hallani arról, hogy valaki gátvédelemmel szeretne szülni.

Kiderült, ma már nemcsak otthonszüléseknél, hanem akár a kórházban is lehetőség van erre.

– Jelenleg az a protokoll az osztályunkon, hogy a többedszer szülő kismamáknál, ha megfelelő a szöveti rész és a mama együttműködő, akkor lehetőség van gátvédelemmel szülni, minden szülésznőnek tudnia kell e módon szülést vezetni – mondta lapunknak Polonkainé Badari Enikő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részlegvezető szülésznője. – Ha először szülő kismama jön hozzánk ugyanezzel a kéréssel, akkor törekszünk arra, hogy az ő kívánalma szerint történjen ez, ennek azonban vannak feltételei.

Jeleznie kell

A szakember sorolja a feltételeket: fontos, hogy a terhesgondozás alatt E-vitaminban gazdag ételeket fogyasszon a kismama, végezzen masszázsolajjal gátmasszázst a terhesség 34. hetétől, és végezzen intimtornát is otthon.

– A szülőszobán jeleznie kell, hogy gátvédelemmel szeretne szülni, ilyenkor minden szülésznő azon van, hogy segítsen ebben a kismamának. Azonban tudni kell azt is, hogy mindig azt tartjuk számon, hogy a szülés az újszülött és az anya védelmében történjen, így akkor látjuk, van-e erre lehetőség, ha a baba koponyája a gáthoz ér. Ekkor derül ki, hogy a szöveti rész engedi, vagy sem.

– Mióta van ez így? Néhány éve még automatikusan vágtak – jegyezzük meg.

Polonkainé Badari Enikő szerint a szülésznők mindig is tanulták, hogy hogyan kell gátvédelemmel szülést levezetni, a többedszer szülő kismamák eddig is szülhettek így. A tankönyvek szerint az első szülés esetén azonban mindig meg kell csinálni. Ám mivel egyre nő az igény a természetes szülés iránt a kismamák részéről, így a kórház is errefelé vette az irányt. A szakembertől megtudjuk, az utóbbi 3-4 évben szaporodott meg az ilyen igénnyel jelentkező kismamák száma.

Nagyon tájékozottak

– Honnan tudja meg egy kismama, hogy van erre lehetősége? – kérdezzük.

– Sokan nagyon tájékozottak, eleve ezzel az igénnyel jelentkeznek – válaszolja. Emellett a szülésfelkészítő tanfolyamokon is szó esik erről. Ezeket havonta szervezi a kórház, hat alkalmasak, és igyekeznek minden, a szülésről felmerülő kérdésre választ adni a szülőknek. (Ezen a kismamák legtöbbször a párjukkal vesznek részt.) Többek között elmagyarázzák, mi történik spontán szülés és császármetszés esetében, illetve a gyerekágyas részlegen, a szoptatási nehézségekkel is foglalkoznak. És persze szóba kerül a gátvádelem témaköre is.

Polonkainé Badari Enikőt még arról faggattuk, milyen E-vitaminban gazdag ételeket fogyasszon a leendő anyuka, hogy alkalmas legyen a gátvédelemmel szülésre. Megtudjuk, hogy spenót, brokkoli, petrezselyem, dió, máj lehetőleg szerepeljen az étrendjében. A masszázs technikáját a Kriston-féle intimtornát megismerve sajátíthatja el, a masszázsolaj legtöbbször búzacsíraolajjal, orbáncfűolaj, vagy a kettő keveréke: ezzel lazítható a gátrész. A szülőszobán a vajúdás alatt a szülésznő is masszíroz, hogy elkerülhető legyen a gátmetszés.

Kérdések, válaszok

– Mennyivel könnyebb a felépülés, ha gátvédelemmel szül a kismama?

– Sokkal. Nincs varrat, nem feszül a rész, gyorsabban regenerálódik a hüvely.

– Mondja, a többedszer szülőknél gyakrabban alkalmazzák a gátvédelmet. Akkor is felajánlják a kismamának a lehetőséget, ha ő nem is tud róla, hogy van rá lehetőség?

– Igen, az orvos és a szülésznő dönt az adott pillanatban, hogy megcsinálható-e. Ha igen, megbeszélik a kismamával.

– Tegyük fel, hogy az első és második szülés között sok év telik el. Ekkor is szülhet gátvédelemmel az anyuka?

– Évtizedek múltával olyan a hüvely, mintha először szülne a kismama, de ha felkészül a gátvédelemmel szülésre, megoldható.

– Összefüggésben van-e a siker a különféle szülési pózokkal?

– Igen, maga a pozícióváltás is segít. Van, aki guggol, labdázik: a gravitáció miatt a magzati koponya egyenletesebben feszíti a gátrészt, így nagyobb az esély a gát védelmére.

