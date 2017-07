Házhoz hozták a rendőrök a biztonságot Ároktőn

A rendőrség újraindította a „Házhoz megyünk” országos kampánysorozatát a lakosság vagyonbiztonságának érdekében.

Az elmúlt évekhez igazítottan a projekt célja továbbra is a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése. Az újra útjára indult tájékoztató kampány hiteles forrásból, szakértőktől származó információk közreadásával segíti a biztonság megteremtését. A program Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyitórendezvénye 2017. április 27-én az ároktői közösségi házban volt.

Előadások idősnek, fiatalnak

A sajtótájékoztatón Sípos József, a Mezőcsáti Rendőrőrs parancsnoka, és Vargáné Kerékgyártó Ildikó polgármester köszöntötte a megjelenteket. A komplex program keretén belül a helyi általános iskola tanulóinak prevenciós előadást is tartottak a szakemberek, de az idősek nappali otthonának gondozottai is meghallgathattak egy-egy előadást „Idős korban is biztonságban” és a „Termékbemutatók veszélyei” címmel.

A kultúrház udvarán felállított információs pont szolgáltatásai közül a legnagyobb sikere a lopások megelőzésére szolgáló ingyenes kerékpár-regisztrációnak volt, melyen közel százan vettek részt – tudtuk meg Vargáné Kerékgyártó Ildikó polgármestertől.

Gyakorlati ismeretek

„Az általános iskola 7–8. osztályos tanulói nagy érdeklődéssel figyelték a drogprevenciós előadást és kiállítást. Délután az Idősek Nappali Otthonában sok nyugdíjas hallgatta meg Dudás Péter és Horváthné dr. Szendrei Szilvia érdekfeszítő elő­adását és filmvetítését, amely a termékbemutatók, hamis egészségügyi előadások és telefonos csalók által felajánlott termékárusítások veszélyére hívták fel az idősek figyelmét” – tette hozzá a polgármester.

A nyilvános sajtótájékoztatón is nagy számban vettek részt a vagyonvédelmi kiállításra és az előadásokra kíváncsi érdeklődők.

Sokszínű tájékoztatás

A felállított információs ponton szakemberek látták el tanácsokkal a vagyonvédelemről és biztonságról érdeklődő állampolgárokat. Az információs pont szolgáltatásai között megtalálható volt a vagyonvédelmi tanácsadás és bemutató, családon belüli erőszakkal, drogprevencióval, áldozatvédelemmel, internetbiztonsággal kapcsolatos tanácsadás, továbbá a „Bike­safe”, azaz ingyenes rendőrségi kerékpár-regisztráció a lopások megelőzése érdekében.

– Pap Gyula –

