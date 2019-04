Házat vettél és költözöl? Erre figyelj!

Ha sikerült saját házat venned, ehhez csak gratulálni tudunk.

Az ember másképp költözik saját otthonba, mint egy bérelt helyre. Ebben megegyezhetünk! Viszont abban is, hogy a költözés általában sok macerával jár, hiszen bútoraidat és személyes tárgyaidat egyik helyről a másikra átvinni nem olyan egyszerű, mint ahogy azt elsőre gondolnád. A legtöbben ott „véreznek” el, hogy nem tervezik meg a költözést alaposan, nem gondolják át, hogy mire lesz szükségük a csomagolásnál, képtelenek szelektálni, ezért minden haszontalan dolgot magukkal visznek A-ból B-be, vagy éppen kifogják közel s távol a legmegbízhatatlanabb és legügyetlenebb költöztető céget, akit csak találni lehet. Nem számolnak a váratlan helyzetekkel és azzal sem, hogy mennyire megkönnyítik a saját dolgukat – főleg, ha házba költöznek –, ha már eleve úgy csomagolnak, hogy helyiségről helyiségre szedik össze a dolgaikat, így sokkal könnyebb lesz a kipakolás is.

Következő néhány ötletünkkel igyekszünk segíteni, hogy ne uralkodjon el körülötted a káosz költözésnél:

1. Biztos, hogy mindenre szükséged van?

Könnyen belecsúszik az ember, főleg ha kisebb helyről nagyobbra költözik, hogy mindent magával akar vinni, hiszen úgyis lesz elég hely hozzá az új házban. Tévedés! A fölöslegessé vált dolgok az új helyen éppúgy fölöslegesek lesznek, így tényleg csak azt vidd magaddal, amire szükséged lesz, amit továbbra is használni fogsz. Szabadulj meg minden mástól, amiből úgyis újat vennél idővel, amit már meguntál, vagy ami már réges-rég nem működik.

2. Számolj azzal is, amivel egyébként nem számolnál!

Költözni nem olcsó, ezért ha ránk hallgatsz, kiszámolod előre, hogy mennyibe is fog ez neked kerülni. Írj egy listát a kiadásokról! Tüntesd fel ezen a költöztető cég honoráriumát, a csomagolási anyagok költségeit, az SOS-ben elvégezendő szerelési munkák árát és mindent, ami csak pénzbe fog kerülni. Így valamivel átláthatóbbak lesznek az anyagi kiadásaid, de készülj fel arra is, hogy érhetnek még váratlan dolgok…

3. Köss biztosítást!

Bár a legtöbb költöztető cég szolgáltatásai között a biztosítás is szerepel, ha mégsem, időben biztosítsd be értékes tárgyaidat azért, mert még a legkörültekintőbb, legalaposabb költözésnél is fennáll a veszélye annak, hogy valamid megsérül. Ha nem akarsz plusz bosszúságot magadnak, költözés előtt köss biztosítást mindenképp.

4. Ellenőrizd magad!

De ne csak fejben, elalvás előtt, hanem készíts egy tervező/ellenőrző listát még mielőtt nekilátnál a költözésnek. Rengeteg dolog van egy költözés körül, ezért ha mindent listába veszel, kevesebb az esélye annak, hogy valamit elfelejtesz. Bár elsőre ez időpocsékolásnak tűnhet, hiszen egyébként is elvégeznéd ezeket a dolgokat, meglátod majd mennyire jó érzés lesz egy-egy elvégzett feladatot kipipálnod a listáról.

5. Dobj össze egy túlélő csomagot!

Rutinos költözők jól tudják, hogy van az a pont, amikor eluralkodik az ember körül a káosz és semmit se találsz majd. Nincs annál bosszantóbb mikor egy fontos papírra, tárgyra vagy éppen egy adag váltás ruhára van szükséged, de szembesülsz vele, hogy az valamelyik doboz mélyén csücsül. Az ilyen helyzetek átvészelésére találták ki a túlélő csomagokat, amibe tegyél bele mindent, amire csak szükséged lehet 3-5 napig, annak függvényében, hogy milyen gyorsan tudsz kipakolni az új házadban.

– PR cikk –

