„Hogy jöhetett ki a kisfiam az óvodából?”

Vajon hogy lehet megakadályozni, hogy a gyerekek ne szökjenek ki az óvoda területéről? A kérdés azért vetődött fel, mert az elmúlt héten a tiszatarjáni óvodából egyedül ment haza egy hétéves kisfiú. Elsőként a tiszatarjáni intézményben érdeklődtünk, de az óvodavezető azt mondta lapunknak, még nem egyeztetett a település polgármesterével, ezért nem nyilatkozik, de tettek már intézkedéseket.

Nyitva maradt a kapu

Ezért kerestük Tiszatarján vezetőjét, Bögre Lajosnét, aki lapunknak jelezte: a médiában megjelent hírek nem teljesen fedik a valóságot. A kisfiú a reggeli gyülekező idején szökött meg az óvodából. Valamelyik szülő, aki hozta a gyermekét, nyitva hagyta a kaput, a kisfiú ezt használta ki.

– Hétéves gyermekről van szó, tehát neki már tudnia kell, hogy az óvodából nem szabad felügyelet nélkül elmenni. Az eltűnését egyébként az óvónők kis idő múlva észrevették, kocsiba ültek, hogy visszahozzák a gyereket. A kisfiú azonban találkozott az utcán egy ismerősével, aki hazavitte – sorolta a polgármester. Véleménye szerint a gyerek nem gyalogolhatott másfél kilométert, legfeljebb 500 métert.

Átfagyva ért haza

A felháborodott szülők azonban értesítették a rendőrséget. Az édesanya, Csóka Katalin lapunknak elmondta: a kisfia rosszul érezte magát az óvodában, ezért kérte az óvónőt, hogy szóljon az édesapjának. Mivel ez nem történt meg, Csabika kikéredzkedett pisilni. Azonban az öltözőben felvette a cipőjét, magához vette a kabátját és a sapkáját, majd elindult haza. A kapu zárva volt, a kisfiú felmászott a kerítésre, hogy a láncot leakassza róla. Az édesanya szeretné tudni, hogy ezután biztonságosabbá teszik-e az óvodát, de elmondása szerint még egy bocsánatkérés sem érkezett az intézménytől.

Másfél kilométert gyalogolt

Állítja: a kisfia valóban másfél kilométert gyalogolt, átfagyva ért haza, mert a kabátját nem vette föl, és az óvónők jóval az eltűnése után kezdték el keresni.

Janasóczki Attila rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend­őr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a szülőktől bejelentés érkezett, így járőrök érkeztek a helyszínre és felvették a jegyzőkönyvet az esetről. Jelenleg vizsgálják, hogy a történtek kimerítik-e valamilyen büntetőjogi kategória lehetőségét.



Zárni kell a kapukat!

De vajon hogy lehet megakadályozni a hasonló eseteket? Több miskolci óvodában is érdeklődtünk. Kiderült, mindenütt zárják a kapukat és az óvoda épületét is, de a reggeli és a délutáni időszakban, amikor hozzák és viszik a gyermekeket, fokozott odafigyelés szükséges. Sajnos nem minden szülő zárja be a kaput vagy az ajtót, sokszor kell őket figyelmeztetni erre.

A csoportszobában az óvodapedagógusok figyelnek a gyerekekre, az előtérben pedig a dajkák. Nagyon sok óvoda ajtaján vannak már olyan riglik, amelyek kívülről is és belülről is nyithatók, de olyan magasra szerelik őket, hogy azt a gyerekek ne tudják kinyitni. Az óvodavezetők megjegyezték: sokat számít az is, hogy a szülő mit mond otthon a gyermekének. Ha arra tanítja, hogy nem szabad egyedül elmenni az óvodából, és hogy mindig fogadjon szót az óvónéninek, akkor valószínűleg nem jut eszébe hazaszökni. Hangsúlyozták, ilyen eseteknek nem szabadna előfordulniuk, de a reggeli „átjáróházban” mégis megtörténhet.

ÉM-HE

Videó: Rosszul lett, megszökött az óvodából egy tiszatarjáni kisfiú Tiszatarján - Megszökött az óvodából, mert rosszul volt egy tiszatarjáni kisfiú. Több, mint másfél kilométert sétált a hidegben. Az egyik szomszéd talált rá és vitte haza a szüleihez. Az óvoda csak később jelentkezett a családnál, akkor már otthon volt a kisfiú. Az anya és a kisfiú is beszélt a T... Tovább a cikkhez

Kisétált egy kisfiú a tiszatarjáni óvodából Tiszatarján - A szülők feljelentették az intézményt, a rendőrség vizsgálja a körülményeket. Még a kora délelőtti órákban történt a tiszatarjáni óvodában, hogy az egyik nagycsoportos kisfiú kikéredzkedett a vécére, ám pisilés helyett elhagyta az intézményt és elindult haza. Az utcán, félúton talál... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA