„Hazánk a digitális autóipar zászlóshajója Európában”

A Modine Manufacturing Company, a hőátviteli technológiák és megoldások területének egyik diverzifikált piacvezetője, kilenc hónapos intenzív kivitelezés időszak után befejezte új gyártóüzemének építését Mezőkövesden. Az üzemcsarnok ünnepélyes átadásán jelen volt és köszöntő beszédet mondott Thomas Marry, a Modine Manufacturing Company COO alelnöke, Németh Zoltán, a Modine Hungária Kft. ügyvezetője, dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd Polgármestere, Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára, illetve Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.

Ideális helyszín

2015-ben döntött a cég fejlesztés mellett, amelynek helyszínéül Mezőkövesdet választották, kezdte ünnepi beszédét Thomas Marry.

– Mezőkövesd ideális helyszínt kínál a jelenlegi igények kielégítésére és szükség szerinti bővítésére. 2016-ban vettük meg a korábbi területtel szomszédos földet, ahol kilenc hónapnyi intenzív kivitelezési munka után készült el a kilenc ezer négyzetméteres üzemcsarnok. Az első kapavágás után egy évvel, már gyárthatunk itt, ez nagy dolog – mondta Thomas Marry, ügyvezető alelnök és vezérigazgató. – A motor és erőátviteli hűtőberendezések területén elért eredményeink birtokában úgy éreztük, elérkezett az ideje, hogy globális gyártási lehetőségekbe fektessünk be – tette hozzá.

A már meglévő Modine üzemhez csatlakozva, az új, csúcstechnológiával felszerelt gyárcsarnok növeli az alumínium motor és erőátviteli hűtőberendezés-gyártási kapacitást a gépjárművek, haszongépjárművek és a munkagépek piacán. A Modine itt folyadékhűtéses töltőlevegő-hűtőket (LCAC), olajhűtőket (LCOC), kondenzátorokat, valamint más kulcsfontosságú alumínium termékeket gyárt majd a gépjármű és haszonjármű piac számára.

Régészeti lelet

– Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen a kiszemelt területen több, mint tíz tulajdonos végzett mezőgazdasági termelést, meg kellett velük egyezni, majd kivonni a művelés alól és a beruházáshoz megfelelő területté nyilváníttatni – mesélte Németh Zoltán. – Aztán a régészeti feltárások során érdekes dolgokat találtak, így nagyobb ásatás következett, amelyet a Herman Ottó Múzeum régészei a feszes ütemterv miatt a legnagyobb télben végeztek, amit köszönünk nekik. De megérte, a Modine ezzel bekerült a történelembe, hiszen egy ötödik századi Szarmata leletegyüttes került elő, amelyet a cégről neveztek el, és amelynek legértékesebb darabja egy női csontváz a vele temetett ékszereivel együtt – mondta az ügyvezető.

Hozzátette: a 7 millió euró összköltségű, a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősített beruházásával a Modine továbbra is folytatja az egyre bővülő befektetéseit a berendezések és a munkaerő területén, annak érdekében, hogy az új gyártóüzem csúcsteljesítményt nyújtson. A vállalat a kiemelt beruházás okán jelentős fejlesztési adókedvezményben részesül. A termelés felfutását követően a következő években több mint 200 munkahely létesül majd. A csarnokban már befejeződött a védőgázas alumínium keményforrasztó (CAB) kemence és a kondenzátor gyártósor telepítése, amelyet prések, összeszerelő állomások, vákuum kemencék és szivárgásvizsgáló készülékek telepítése követ majd ez év során.

Munkahelyteremtés

– Olyan fejlesztés valósult meg, amelyre nem volt még példa a város életében – kezdte beszédét dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere. Hozzátette: Mezőkövesd matyó lakói számára mindig a munka volt az érték. Példaként említette a száz évvel ezelőtti summásokat, és később a hajnali vonattal Miskolcra bejáró dolgozókat, de mint mondta, ennek a beruházásnak is köszönhetően Mezőkövesden már reális célként lehet beszélni a teljes foglalkoztatásról.

– 2010-óta olyan kormánya van Magyarországnak, amely mindent megtesz a befektetők megfelelő támogatása érdekében, amelynek köszönhetően a cégeknek hosszú távú, biztos jövőképe van hazánkban – tette hozzá a polgármester, köszönetet mondva mindenkinek, aki segítette a beruházást.

A köszönet szavaival kezdte Tállai András államtitkár is a beszédét.

– A gazdasági válság ellenére is a munkahelyteremtést tekintette a magyar kormány prioritásnak, ennek érdekében pedig olyan kormányzati döntések születtek, mint a munkahelyvédelmi támogatás, amely egymillió munkavállalót érintett, vagy amilyen az adócsökkentés politikája. Ennek is köszönhető, hogy a 2010-es 12 százalékos munkanélküliségi ráta 3,8 százalékra csökkent. Mezőkövesd és környéke az egyik legjobban fejlődő térség lett, ezért köszönet Orbán Viktornak, aki mindig támogatta a Dél-borsodi fejlesztési elképzeléseket, ha hozzá fordultam. De köszönetet kell mondanom külügyminiszter úrnak, és az itteni embereknek is, hiszen az ő jó munkájuk kellett ahhoz, hogy a Modine hosszú távon is itt képzelje el a jövőjét és fejlesszen – tette hozzá az államtitkár.

Gazdasági sikerek

– Ma újabb jelentős magyar, gazdasági sikerről tudunk beszámolni. Elképesztő versengés folyik a nehéz gazdasági helyzetben a világon a befektetőkért. Magyarország jól szerepelt a hagyományos autóiparban, de ma már a digitális autóiparról beszélhetünk, amelynek kapcsán elmondható, hogy ma 175 ezren dolgoznak ebben a szegmensben, és csak a januári teljesítmény növekedése tíz százalék feletti volt. Kijelenthetjük, hogy ma hazánk a digitális autóipar zászlóshajója Európában – mondta Szijjártó Péter. Elmondta azt is, a magyar kormány 3,1 milliárd forintnyi fejlesztési adókedvezménnyel támogatta a cég beruházást, amelyet a cég maximum az adója 85 százalékáig vehet igénybe. Szólt arról is, hogy az Amerikai Egyesült Államok Magyarország Európán kívüli legnagyobb export piaca, 1700 amerikai cég van jelen hazánkban, és mintegy százezer embert foglalkoztatnak. De jelenleg is 11 céggel vannak tárgyalásban. Megemlítette: hazánk gazdasága tavaly több nemzetgazdasági rekordot is megdöntött: 100 milliárd euró fölé emelkedett az export értéke és 96 nagyberuházás érkezett az év folyamán az országba.

– Ezeket a sikereket nem adták ingyen, szükség volt arra, hogy Európa legalacsonyabb adói Magyarországon legyenek, szükség van a jól képzett, szorgalmas magyar munkaerőre és természetesen a biztonságra is, hiszen a beruházók számára kiemelt fontosságú befektetésük és munkavállalóik biztonsága. Ma Magyarország mind a versenyképesség, mind a biztonság szempontjából Európa élen járó országai közé tartozik – zárta beszédét a külgazdasági és külügyminiszter.

A köszöntő beszédeket követően átvágták az átadást jelképező nemzetiszínű szalagot, majd bejárták az új csarnokot a vendégek.

A Modine vállalatról

A Modine Hungária Kft. 1991. óta működő mezőkövesdi üzeme a konszern legsikeresebb európai gyáraként egyben Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legjelentősebb munkáltatója is.

Másik magyarországi telephelye, a zöldmezős beruházásként megépült gyöngyösi üzem pedig fontos foglalkoztatója Heves megyének.

A 2017-es pénzügyi évben 1,5 milliárd USD árbevételű Modine hőtechnikai berendezések és alkatrészek gyártásával foglalkozik, különös gonddal tervezett hűtő és fűtő berendezéseket, eredeti berendezéseket és rendszereket kínál a diverzifikált globális piacokon három kiegészítő üzleti egységén keresztül: Jármű hőtechnikai megoldások (VTS); Kereskedelmi és ipari megoldások (CIS); és épülethűtő-, fűtő-, légkondicionáló rendszerek építése (BHVAC). A Modine globális nagyvállalat, Racine, Wisconsin (USA) székhellyel és további üzemekkel Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában és Afrikában.

ÉM-HI

