Hazain is bemutatkozik a Vegyész RC

Az idei bajnoki debütálása vasárnap idegenben volt az észak-borsodiaknak, az a találkozó gyakorlatilag (nem megsértve a házigazda Debrecent) egy közepesen erős edzésnek felelt meg, mivel sima 3:0-s barcikai siker született.

– Nem történt meglepetés, hoztuk a kötelezőt, de azért voltak elvárásaim – mondta lapunknak Daniel Oravec, a VRCK vezetőedzője. – Mindenkinek maximálisan kellett koncentrálnia, nyitásban és fogadásban sem lehetett sokat hibáznunk. A legnagyobb ellenfeleink saját magunk voltunk, igyekeztünk a minimumon tartani a hibáink számát.

Nem ügyetlenek

Most egy erősebb ellenfél következik a sorban, a fiatalos, lendületes Dunaferr SE érkezik a Don Bosco Sportközpontba.

– Új, fiatal csapatot építenek Tomanóczy Tibiék – szögezte le Daniel Oravec. – Majdnem minden évben ez történik náluk, ez idén sem változott. Az első meccsüket látszólag magabiztosan nyerték meg, ami jelzi, nem ügyetlen gyerekekről van szó, és remek edzővel dolgozhatnak. Mivel a hétvégén már MEVZA-meccsek is várnak ránk, ezért fontos, hogy ezúttal is a saját játékunkra összpontosítsunk, mindenkinek lehetőséget adva a játékra. A nyitás és a nyitásfogadás nagyon fontos lesz ezúttal is, szeretném, ha az edzésen látottak a mérkőzéseken is visszaköszönnének.

A szakvezető megjegyezte még az alábbiakat:

– Remélem, hogy sokan kilátogatnak a meccsre, mert a barcikai közönség mindig is kiállt csapata mellett – nyilatkozta ezt is Daniel Oravec. – Természetesen szeretnénk szép, eredményes, céltudatos játékkal győzni a hazai debütáláson.

Volt klubja ellen

Gebhardt Norbert a Vegyész RC egyik új nyári igazolása volt. A 21 éves nyitásfogadó-ütő éppen a Dunaferr SE-től érkezett Borsodba.

– Jó érzés volt újra elkezdeni a szezont az új csapatársakkal, Debrecenben végül is magabiztosan nyertünk – állította a röpis. – Még a szezon elején vagyunk, egy nagyon kemény nyár van mögöttünk, de úgy érzem, szép lassan összeállunk, beindulunk. Örülök, hogy Barcikára jöttem a testvéremmel, mindenki nagyon segítőkész volt velünk, az itteni keret nagy részét korábbról már ismertük. A mai, Dunaújváros elleni mérkőzés picit pikáns lesz nekem, hiszen egy szezont leszámítva a Dunaferrben röplabdáztam. Presztízsként fogom fel ezt a meccset, szeretném megmutatni, mire vagyok képes. Egyértelmű, hogy győzelmet remélek, ez a hétközi találkozó jó felkészülés lesz a hétvégi első, myjavai MEVZA-tornára, amelyre már csütörtökön elindulunk.

ÉM-MI

A Vegyész RC menetrendje Kazincbarcika – A Vegyész RC-Kazincbarcika férfi röplabda csapatának 2017/2018-os programja. Bajnokság (NB I, alapszakasz) 1. forduló: Szeptember 24., vasárnap, 17.30: Debreceni EAC – VRCK 2. forduló: Szeptember 27., szerda, 17.30: VRCK – Dunaferr SE 3. forduló: Október 8., vasárnap, 17.30: VRCK... Tovább a cikkhez

A Vegyész RC 2017/2018-as játékoskerete Kazincbarcika - A Vegyész RC-Kazincbarcika férfi röplabdacsapatának 2017/2018-as játékoskerete. Mezszám | Név | Poszt | Szül. idő | Magasság/Testsúly | Nemzetiség | Válogatottság 1 Dudás Tamás liberó 1987.12.19 186/86 magyar 2 Budai Balázs ütő 1998.03.19 190/76 magyar 3 Juhász Péter center ... Tovább a cikkhez

BL: jövőre majd Barcikára akarják hozni Kazincbarcika - „A mai magyar röplabdasport tetszhalott állapotából igyekszik felkelni” – állítja a VRCK ügyvezetője. Korábban játékosa volt a klubnak, míg most, a holtszezonban a csapatot működtető gazdasági társaság, a VRCK Volleyball Kft. egyik ügyvezetőjeként vállalt szerepet Kárpáti Zoltán. ... Tovább a cikkhez

Vegyész RC: Kettőről háromra lépne előre Oravec Kazincbarcika - A VRCK szlovák trénere úgy véli, bő a keret, lehet kiből válogatni. A hétvégén elkezdi a 2017/2018-as szezont a Vegyész RC-Kazincbarcika férfi röplabdacsapata. Az együttesnél a vezetőedzői székben nem történt változás a nyáron, továbbra is a szlovákiai szakvezető, Daniel Oravec ir... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA