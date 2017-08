Hazai vízben küzdenek a második fordulóért

Szombaton Szerbiában, Újvidéken rendezték meg a nemzetközi vízilabda­kupák csoportbeosztásait a 2017/2018-as idényre. A klubtörténelem során először várhatta az eseményt miskolci pólócsapat, méghozzá a tavalyi 5. helyének köszönhetően. Az MVLC klubvezetése előzetesen úgy tervezte, hogy csupán a második körben szeretne házigazda lenni, ám Bachner András szakmai vezető portálunknak elmondta: „Végül is úgy alakult a helyzet, hogy volt esélyünk már most házigazdának lenni, és mi elvállaltuk. Mindenképpen jó, hogy hazai medencében játszhatunk, hiszen egyrészt a csapat nem lesz fáradt az utazás miatt, másrészt pénzügyileg is jobb számunkra ez a szituáció. Most úgy gondolom, hogy nem szedünk majd jegyeket a három nap alatt, sokkal fontosabb az, hogy legyen tele az uszoda.”

Van kicsit erősebb

A szakembernek természetesen szóba hoztuk, hogy mit várnak el a csapattól?

„Öt ellenfelünk lesz, és úgy gondolom, hogy egyik sem rossz csapat. Nyilván van köztük olyan, amelyik egy kicsit erősebb, mint például a német Hannover. De minden körülményt, az esélyeket figyelembe véve azt kell mondanom: ebből a csoportból biztosan tovább kell jutnunk” – tette hozzá Bachner András.

A sorozat címvédője, a Ferencváros az olaszországi Veronába utazik, ahol nem hat, hanem hét együttes szerepel majd. Mindkét csoportból négyen-négyen juthatnak tovább a második körbe.

