Hazai pályán az Aluinvent-DVTK U23, Budapesten a Phoenix KK

Női kosárlabda NB I./B, Piros csoport, 25. forduló

Aluinvent-DVTK U23–ELTE-BEAC Újbuda (Miskolc, sportcsarnok, vasárnap 13.30)

Magyar Gergely, az Aluinvent-DVTK U23 edzője: – Megint megpróbáljuk a lehetetlent, volt, amikor már sikerült megoldani az annak látszó feladatot. Abban bízom, hogy a játékosok jó formája kitart a bajnokság végéig, a hátralévő két meccsen. A legutóbbi mérkőzésen csapatként játszottunk, mindenki hozzátette a magáét a sikerhez, ha ez most is így lesz, akkor lehetnek győzelmi reményeink. Nagy kérdés, mivel ellenfelünk is második csapat, hogy ők milyen összeállításban érkeznek, illetve hogy a két együttes összeállításait mennyiben befolyásolják a jövő heti írásbeli érettségik.

Férfi kosárlabda NB I./B, Piros csoport, rájátszás a 9–12. helyért, 3. mérkőzés

MTK Törökbálint–MEAFC-Miskolc (Budapest, szombat 19.30)

Drahos Gábor, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Az MTK ellen harmadszor, reméljük, hogy a MEAFC pedig másodszor. Ránk férne egy jó teljesítmény idegenben is, ezért megyünk, szeretnénk most is nyerni. Azzal együtt is, hogy a csapat nagy része főpróbának is felfoghatja ezt a találkozót, hiszen bő egy hét múlva Debrecenben, az Egyetemi Bajnokság négyes döntőjében fogunk élet-halál harcot vívni. Remek gyakorlás, felkészülés lehet ez a mostani bajnoki.

