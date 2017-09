Hazai intézményt először választották a legjobbnak

A 20. tájékozódási futó egyetemi világbajnokságot a Miskolci Egyetem – Miskolc megyei jogú város önkormányzatával közösen, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség támogatásával – tavaly nyáron rendezte. A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (a FISU) végrehajtó bizottsága a harminchárom közül ezt az eseményt választotta 2016 legjobb egyetemi világbajnokságának. A közelmúltban Tajvanon rendezett díjátadás „ürügyén” kértük beszél­getésre dr. Deák Csaba kancellárt.

Mit jelent ez az elismerés a Miskolci Egyetemnek?

Dr. Deák Csaba: Rendkívüli sikert és roppant fontos vissza­jelzést. Az elmúlt évtizedekben az egyetemnek nem volt lehetősége világversenyt rendezni, ezáltal világszinten is megmutatnia magát – nem számolva itt egyes kollégáinknak a tudományos életben elért, ugyancsak világszinten jegyzett teljesítményével. Hosszú idő után, 2016-ban végre vébét rendezhettünk, amelyet aztán egy külső, és bátran mondhatjuk, a legkompetensebb fórumon a legjobbnak választottak. A világ legjobbja cím, úgy gondoljuk, önmagáért beszél. A Miskolci Egyetem évek óta komoly figyelmet fordít a campuson zajló sportélet támogatására, igen jelentős, a sportinfrastruktúrát érintő fejlesztések valósultak meg az Egyetemvárosban, ennek fényében roppant nagy öröm, hogy ilyen magas szinten ismerték el tevékenységünket. 2016-ban egyébként összesen harmincnégy sportágban hirdettek egyetemi világbajnokságot – a baseballt törölték –, a FISU kellő összehasonlítási alappal rendelkező kollégáinak választása tehát szép számú esemény közül esett a miskolci rendezvényre.

Önöket természetesen meg­hívták a díjátadóra.

Dr. Deák Csaba: Igen. Másfél hónappal ezelőtt kaptunk egy levelet a FISU-tól, amelyben tájékoztattak minket egyrészt a jelölésről, másrészt a szavazás eredményéről – vagyis arról, hogy mi nyertünk. Egyszersmind meghívtak bennünket a tajpeji gálára, ahol a díj átadására került sor. A meghívás értelmében a szervezők állták tajvani tartózkodásunk költségeit.

Hogyan zajlott a ceremónia?

Dr. Deák Csaba: A díj átadása természetesen előre egyeztetett forgatókönyv alapján zajlott: a gála helyszínéül szolgáló színházterem mintegy ezres közönsége előbb megtekintette a tavalyi sport­eseményről készült kisfilmet. Ennek levetítése után Luciano Cabral, a FISU alelnöke adta át az elismerést, amelyet mint a szervező­bizottság elnöke vettem át. Lehetőségem nyílt arra, hogy rövid beszédben köszönetet mondjak a kollégáimnak, a szervezőknek és főleg Miskolc városnak, hiszen ne feledjük, az önkormányzat a verseny társrendezőjeként szintén tevékenyen járult hozzá a sikerhez.

Sok honfitársunk volt jelen az átadási ünnepségen. Ők mit mondtak?

Dr. Deák Csaba: Számos gratulációt kaptunk. A magyarok számára igazán nagy örömet jelentett – amit többen is hangsúlyoztak –, hogy hazai rendezés most először részesült efféle elismerésben. Miskolc város és a Miskolci Egyetem sikere tehát egész Magyarország büszkesége is egyben.

Milyen tapasztalatokat szerzett az Universiadén?

Dr. Deák Csaba: Az Univer­siade lényegében egy mini­olimpia a felsőoktatásban tanuló, fiatal sportolók számára. A viadalon több mint száznegyven ország csaknem nyolcezer sportolója mérte össze erejét huszonegy számban. Az eseményhez méltó, abszolút professzionális szervezés várta vendégeket és a versenyzőket Tajpejben.

– Kolodzey Tamás –

Emlékeztető

A 20. alkalommal rendezett világbajnokság a résztvevők, valamint a képviselt felsőoktatási intézmények és országok számát tekintve egyaránt rekordot döntött: a 316 résztvevő 170 felsőoktatási intézményt és 34 országot képviselt.

