Hatvanhat kutyus és 14 cica keres gazdát

Hatvanegyedik alkalommal tartja a Miskolci Állategészségügyi Telep július 29-én, szombaton 10 és 14 óra között nyílt napját. Várják azokat, akik szeretnének megismerkedni a náluk lévő állatokkal, szívesen sétáltatnak kutyát vagy örökbe fogadnák gazdátlan állataik egyikét. Jelenleg 66 kutya és 14 macska részére keresnek hűséges gazdit.

A szokásos szombati nyílt napon is sétára indulhatnak a látogatók, és ha egy-egy kutyus megtetszik és gondoskodni kívánnak róla, akkor most is örökbe fogadhatják.

A telepre bekerült minden állatot féregtelenítenek. Hat hónapnál fiatalabb kölyköket mikrochippel és legtöbb esetben parvo elleni védőoltással – a növendék, valamint felnőtt ebeket veszettség elleni oltással és mikrochippel – látnak el. A telep lakói a látogatói szeretettől nagyon sokat fejlődnek, számukra a legnagyobb ajándék a simogatás és a séta. Rendkívüli örömet és hálát mutatnak minden egyes sétanapon. Az elmúlt két hétben 6 kutyus és 3 cica került gazdához vagy más befogadó szervekhez.

Továbbra is szívesen fogadnak adományként használt edényeket az állatok etetéséhez, takarót, szőnyeget az ólak kibéleléséhez. Illetve megfelelő táplálékot (száraz tápot, csontos húst, baromfihúst, kutyaszalámit, rizst).

Érdekesség, hogy július 3-án egy kölyökróka került be a telepre 14 napos megfigyelésre. A megfigyelési idő letelte után veszettség ellen oltva, mikrochippel ellátva a Miskolci Vadaspark lakója lett.

A gazdira váró állatokat meg lehet tekintheti a telep honlapján, illetve Facebook-oldalán is.

