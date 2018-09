Hatvanéves a pálházi perlitbánya

Az országos bányásznap keretében emlékkonferenciát tartottak a sátoraljaújhelyi rendezvényen abból az alkalomból, hogy hat évtizeddel ezelőtt nyitották meg a pálházi perlitbányát.

Az ünnepi konferenciára Lengyelországból, Németországból és Ausztriából is érkeztek vendégek.

A kezdetek

A vendéglátók képviseletében dr. Farkas Géza, a pálházi Perlit ’92 Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A pálházi bánya vezetője elmondta, a zempléni az egyetlen perlitbánya Magyarországon. A bánya múltja több mint hat évtizede nyúlik vissza, hiszen 1950-ben kezdődtek el a kutatások a térségben. A szakemberek 1956-ban jelentették be, hogy Pálháza térségében több millió tonna jó mennyiségű perlitet találtak. A termelés 1958 szeptemberében indult be a magyar érc- és ásványbányászat keretében. A hatvanas években évente közel 70 ezer tonna perlitet termeltek ki, ami egy évtizeddel később évi 100 ezer tonnára emelkedett.

A rendszerváltást követően 1992-ben következett be a bánya privatizálása, amely azóta a Perlit ’92 Kft. nevet viseli. Jelenleg 100 dolgozót alkalmaznak.

Hetven évre elég

Ez köszönhető annak is, hogy 2006-ban meg tudták nyitni a térségben a második bányát is, amelyben további 70 évre elegendő perlitet tudnak kitermelni, amelynek jelentős részét exportálják, hiszen a perlit változatos felhasználhatósága miatt keresett az építőiparban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is.

A szombat délelőtti konferencia után délután megtartották a hagyományos bányásznapi ünnepséget is, amelyre meghívták az üzem dolgozóit is.

ÉM-BG

Ápolják az évszázados bányászhagyományt Perecesen Miskolc-Pereces - Régen a bányászat megbecsült szakma volt, erre emlékeztek Pereces őslakosai. Szombat délelőtt az évtizedek óta megtartott bányásznapra látogattunk el Miskolc Pereces nevű városrészébe, ahol a település hagyományaira emlékeztek az idős szakmabeliek és hozzátartozóik, komoly és sz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA