Hatvan pedagógus még jelenleg is hiányzik megyénk intézményeiből

A nyár közepén még 215 pedagógus hiányzott megyénk oktatási intézményeiből, mára ez a szám 60-ra csökkent. Vannak azonban olyan tankerületi központok, ahol több kollégát is keresnek. A kazincbarcikai­ban például 12 pedagógus és 2 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakör betöltetlen, amely az összes pedagógus-álláshely kevesebb, mint 1 százaléka, tájékoztatta lapunkat Székelyné Varga Mária Ágnes tankerületi igazgató.

Mint fogalmazott, a köznevelési intézményekben üres álláshelyek átmenetileg mindig is lesznek a tanárok életkörülményeiben beálló változások miatt. Főleg az Edelényi járás területén működő intézmények keresnek kollégákat. Jelenleg meg­bízási szerződésekkel, áttanításokkal megoldható a helyzet, jelezte.

Nyár végére javult a helyzet megyénkben a pedagógushiány terén.

A nyár végére javult a helyzet megyénkben a pedagógushiány terén. Július közepén még 215 tanár, tanító és óvodapedagógus hiányzott a nevelési-oktatási intézményekből, mára ez a szám 60-ra mérséklődött. Több tanárt keres még a Miskolc Szakképzési Centrum: 3 angol szakost, 1-1 rajz, történelem, informatika és biológia-kémia szakost, derül ki a közalkalmazotti állásportál hirdetésiből. Ennek ellenére nincs veszélyben a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta Tátrai István, az MSzC főigazgatója. Mint mondta, a nyár folyamán jellemzően nagyobb a mozgás a tagintézményekben. Vannak, akik nyugdíjba mentek, és nem mindenhol sikerült betölteni a helyüket. Természetesen a kollégák helyettesítéssel meg tudják oldani a pillanatnyi szaktanárhiányt. Kedvező az is, hogy a szakképzési centrum tagintézményei között áttaníthatnak a pedagógusok, jelezte a főigazgató.

Hat év egyetemi tanulmányok után 203 ezer forint a bruttó bér, főiskolai diplomával 183 ezer. ” Szűcs Tamás

Nem jelentkeznek

Az Abaújban dolgozó óvodavezetők szerint azonban csak idő kérdése, és összeomlik a rendszer. Két vezetővel is beszéltünk, de kérték, se a nevüket, se a településük nevét ne írjuk meg, mert nem az ő kötelességük lenne, hogy a problémákra felhívják a figyelmet.

Az egyik óvodában 6 pedagógusnak kellene lennie, de csak 4 van. Már tavaly is hiányzott egy óvónő, a nyáron azonban nemhogy jött volna valaki, hanem egy még el is ment. Jelentkezni azonban senki nem jelentkezett, és remény sincs rá, hogy valaki az abaúji óvodát válassza. Most még belső átcsoportosításokkal meg tudják oldani a problémát, de a jövő cseppet sem biztató.

– Az az igazság, hogy a fiatalok számára nem vonzó az alacsony bér – állapította meg az óvodavezető. – Egy pályakezdő bére annyi, mint egy óvodai dajkáé, 180 ezer forint bruttó. Ha egy diplomás a versenyszférában helyezkedik el, 300-400 ezer bruttót is megkereshet – sorolja a bajokat az óvoda­vezető. Egy másik abaúji óvodából szintén két pedagógus hiányzik. Itt az óvodavezetőtől megtudtuk, akik dolgoznak, azok pár év múlva nyugdíjba vonulnak, fiatalok pedig nem jönnek a helyükre.

– Többször is meghirdettük az üres álláshelyeinket, de senki nem jelentkezett. Szinte reménytelen a helyzet. A fiatalokat elriasztja a 2013-ban bevezetett pedagógus-élet­pályamodell, ami óriási terhet ró rájuk. Egy fiatal kolléganő mesélte, hogy egy évig dolgozott óvónőként, havi 120 ezer forintért. Így inkább kiment Ausztriába a síszezon idejére. Szállást és étkezést nem kellett fizetnie, és 500-600 ezer forintnak megfelelő eurót keresett egy hónap alatt. A rengeteg adminisztrációt és túlórát sem vállalják a fiatalok – sorolja az óvodavezető.

Majd megdöbbentő dolgokat is megoszt velünk: Abaújban van olyan iskola, ahol pedagógiai asszisztens látja el a tanítói feladatokat. Tud olyan óvodáról, amit azért kellett bezárni, mert nem találtak elegendő óvodapedagógust, de olyan óvoda is létezik, ahol közmunkások vigyáznak a gyerekekre. Az óvodavezető nem árulta el, mely településekről van szó.

Hegyi Erika

De vajon miért nincs elég pedagógus?

Mára a pályán lévő pedagógusok fele elérte az 50 feletti életkort. Ebből pedig az következik, hogy ha nem lesz utánpótlás, néhány év múlva nem lesz, aki a gyerekeket nevelje és oktassa, vázolta az aggasztó helyzetet lapunknak a nyár közepén Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, a Földes Ferenc Gimnázium tanára. Véleménye szerint további gond, hogy a 30 év alatti pedagógusok aránya viszont rendkívül lecsökkent, mindössze 6 százalék, ami 10-15 éve még elérte az egészséges 15 százalékot.

– A legtöbb fiatal a rendkívül alacsony kezdő fizetés miatt nem helyezkedik el pedagógusként. Hat év egyetemi tanulmányok után 203 ezer forint a bruttó bér, főiskolai diplomával 183 ezer. Ennyiért csak a legelszántabbak és a legelhivatottabbak lesznek pedagógusok – vázolta a helyzetet az érdekvédő, azzal kiegészítve, hogy a tanár­képzőkre jelentkező diákok 45 százaléka lemorzsolódik.

Félmilliót keres az új tornanádaskai óvónő Tornanádaska - Esztergomból csábították a borsodi faluba a nyugdíjas szakembert. Mérséklődött Tornanádaskán az óvónőhiány, rutinos, tapasztalt pedagógus érkezett a zömében mélyszegénységben élők által lakott településre. Beri Tamás, polgármester hosszú hónapokon keresztül próbálta orvosolni a ... Tovább a cikkhez

Nem vonzó a tanári pálya 183 ezerért Borsod-Abaúj-Zemplén - Miért nincs elég pedagógus? Az érdekvédő szerint hiányzik a fiatal utánpótlás. Mára a pályán lévő pedagógusok fele elérte az 50 feletti életkort. Ebből pedig az következik, hogy ha nem lesz utánpótlás, néhány év múlva nem lesz, aki a gyerekeket nevelje és oktassa, vázolta a... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA