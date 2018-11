Hatszázmilliós hitelfelvétel Ózdon

Az ózdi polgármester az elmúlt hetekben több fórumon is hangsúlyozta, hogy nehéz anyagi helyzetbe került az önkormányzat. A kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása nehézségbe ütközik, mert egy korábban tervezett nagyobb iparűzési adóbevétel nem érkezett meg a város számlájára. A takarékoskodás ennek megfelelően gyorsan megkezdődött, de mostanra kiderült, hogy önerőből ezt a hiányt egyelőre képtelen megoldani az önkormányzat.

A köztes időszakot valahogy át kell hidalni, hogy a költségvetést teljesíteni tudjuk.

Nem egyedi eset

A legutóbbi testületi ülésen ezért a képviselőknek döntetni kellett egy hatszázmillió forintos hitelkeret felhasználásáról. Janiczak Dávid szerint ez a lépés nem számít egyedi esetnek a település történetében.

– Ebben a ciklusban 2016-ot leszámítva minden évben volt folyószámla hitele az önkormányzatnak, amely a bevételek sajátos érkezéséből fakad – mondta Janiczak Dávid. – Ezekkel a forrásokkal nem lehet havi szinten számolni, ezért a köztes időszakot valahogy át kell hidalni, hogy a költségvetést teljesíteni tudjuk.

Kemény kritika

Vitális István független, korábbi fideszes képviselő ugyanakkor keményen kritizálta a jelenlegi városvezetést, hogy ismét mély szakadékba került az önkormányzat gazdálkodása. Mint kiemelte: az előző ciklus munkájának köszönhetően 2015-ben már csak 150 milliós hitelt kellett felvenni, egy évvel később pedig semennyit. Ez egyértelműen a fideszes időszak eredménye, utána viszont ismét rosszra fordultak a dolgok. A mostani helyzet már egyértelműen a jobbikos tevékenység eredménye, ez a trend nagyjából egy évtizede volt jellemző – tette hozzá Vitális István.

A hitelkeret felhasználását végül nyolc igen szavazattal, hat tartózkodás mellett fogadta el az ózdi képviselő-testület.

Fafeldolgozó?

Szó volt arról is, hogy német és osztrák befektetők gondolkodnak Ózdban egy fafeldolgozó üzemmel kapcsolatban. A tanácskozáson egy tanulmányt is bemutattak. Eszerint a környéken a legmodernebb technológiával és gépekkel történne az erdőművelés. Az üzem kilencven hektáron jönne létre, és nagyjából 600 főnek biztosítana munkalehetőséget. A társaság képviselőinek bemutatkozása megosztotta a testületet. Riz Gábor országgyűlési képviselő kiemelte: több szakemberrel is konzultált a befektető érkezése kapcsán, amely számos területen tisztázandó kérdéseket vetett fel.

Abban mindenki egyetértett, hogy a városban befektetni szándékozó vállalkozásokat, cégeket örömmel fogadják Ózdon, ugyanakkor a mostani tanulmányt többen is kételkedve fogadták.

ÉM-ME

