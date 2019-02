Hátrányos helyzetből is ki lehet hozni a legjobbat Miskolcon

– De jó lett volna, ha annak idején nekem is lett volna mentorom, aki kicsit kinyitotta volna előttem a világot! Elmondta volna, milyen iskolákban lehet továbbtanulni, ott milyen képzések indulnak, és azokkal mit lehet kezdeni – fogalmaz Dudu Ádám, a Miskolci Egyetem hallgatója, amikor arról kérdezzük, miért jelentkezett abba a mentorprogramba, ami a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű gyerekeket segíti majd a tanulásban. (Az erről szóló sajtótájékoztatóról az elmúlt héten számolt be lapunk)

Ádám hangsúlyozza: amikor meghallotta, hogy indul a Tanítsunk Magyarországért! program, számára teljesen egyértelmű volt, hogy jelentkezik. Ő is hátrányos helyzetű családba született, és úgy érzi, ha annak idején őt is segítette volna valaki, talán másként alakul az élete. Mivel nagy volt benne a tudásvágy, és a szülei, valamint a tanárai is biztatták, most a Miskolci Egyetem hallgatója, politikatudományokat tanul.

– Nem az ösztöndíj motivált, hanem az, hogy nagyon jól tudom, milyen hátrányos helyzetből, kis település kis iskolájából indulni. Egy szegregált településből nagyon nehéz rálátni a világra. A mentorprogram azonban olyan elemeket is tartalmaz, amelyek nem közvetlenül a tanuláshoz kapcsolódnak. Például kirándulás vagy mozi. Én annak idején felismertem, és szeretném, ha a mostani általános iskolások is felismernék, hogy tanulás és célok nélkül nem érhetünk el semmit – vélekedik Ádám.

Lelki támasz is

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Hadházi Renáta, aki szintén az elsők között jelentkezett a mentorprogramba. Mint mondta, ő szintén hátrányos helyzetből jön, így szeretne segíteni azoknak, akik rászorulnak, és olyan úton elindítani őket, ami majd számukra a legmegfelelőbb lesz. Nemcsak könyvekkel, tanszerekkel és tanítással szeretné őket támogatni, hanem a lelki támaszuk is szeretne lenni, hogy legyen, akire számíthatnak. Renáta a saját tapasztalatait hozza példaként: ahhoz, hogy eljusson idáig, neki is szüksége volt a tanári és oktatói segítségére.

Megkerestük egy kis település kis iskoláját is, ahol sok hátrányos helyzetű gyerek tanul. A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója, Nyitrainé Janoczkó Mária úgy fogalmazott, csak támogatni tudja a mentorprogramot. Jelezte: ő egyébként is fontosnak tartja, hogy az iskola diákjai lássanak maguk előtt pozitív példát, ezért gyakran hív a pályaorientációs napokra olyan volt tanítványokat, akik ma már egyetemisták.

Elmondta azt is, a hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyerekeknek problémát jelent, hogy a tanulásban otthon nem tudnak nekik segíteni.

