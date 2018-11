Hátrafordult és gyorsan is hajtott a borsodi ittas sofőr

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a szerdai napon jogerős döntést hozott annak a vádlottnak az ügyében, aki ittasan vezetett, balesetet szenvedett, és a felesége halálát okozta. Az elsőfokú bíróság szerint a férfi, annak felesége és barátaik autóval indultak Pácinból Nagyrozvágyra koncertre. A vádlott napközben pálinkát és sört ivott, majd indulás előtt még egy sört elfogyasztott. Valamennyien beültek az autóba, amit a vádlott vezetett, a biztonsági övet azonban egyikük sem használta. Vezetés közben a vádlott hátrafordult, és beszélgetni kezdett a hátul ülőkkel, miközben kijelentette, hogy ő „így is tud vezetni”. A megengedett sebességet is túllépte, majd elveszítette a jármű feletti uralmat, míg végül egy fának csapódott. Az ütközés miatt a vádlott felesége, aki az anyósülésen utazott, életét vesztette, és a többi utas is megsérült. A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság halált okozó ittas járművezetés miatt 3 év börtönbüntetésre, és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ítélet ellen a vádlott és a védője enyhítésért fellebbeztek, ezért került sor szerdán a másodfokú bírói tanács ülésére.

A másodfokú bíróság a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság ítéletben megállapított tényekkel egyetértett. Eljárása során a törvényszék további enyhítő körülményeket tárt fel, megállapította, hogy a vádlott bűncselekmény elkövetését megbánta, közeli hozzátartozójának elvesztése megtörte, melyre tekintettel az ítéletet megváltoztatta, a vádlott büntetését 2 év 5 hónap börtönbüntetésre enyhítette.

ÉM

