Hatból indulnak az első háromért Mezőkeresztesen

A megyei II. osztály Közép csoportjában szereplő dél-borsodiak kilenc forduló után – a 22 ponttal listavezető Tiszakeszi mögött – 19 egységgel a második helyen állnak. Hatszor nyertek, egy döntetlenjük mellett kétszer kaptak ki, 26-10-es gólkülönbségük pedig tiszteletet parancsol.

Kétszer edzenek

– Az előző sorozatban még a bennmaradásnak örültünk, az idén a második évünket kezdtük meg ebben a vonalban – kezdte Kertész Péter edző. – Arra a kérdésre nem tudok válaszolni, hogy a három csoport közül melyik a legerősebb, hiszen a korábbi esztendőkben a Heves megyei I. osztályban szereplő Andornaktálya csapatában játszottam. Vannak, akik a Közép csoportra esküsznek, mások az Észak vagy a Kelet mezőnyét tartják jobbnak, de számunkra ennek nincs jelentősége. A mi nagy erőnk abban rejlik, hogy hetente kétszer edzünk, ezt úgy csináljuk, hogy mindenkinek jó legyen. Foglalkozásainkon a helyiek mellett megjelennek a mezőkövesdi, az egri és a miskolci tagjaink is. Általában 18 órától műfüvön gyakorlunk, van világításunk és ez nagy előny más együttesekkel szemben.

Kertész Péter tavaly télen vette át a keresztesiek szakmai munkájának irányítását, hamarosan „fennállásának” első éves jubileumához ér. Érdekesség, hogy az öccse is a társasághoz tartozik, a korábban az NB III-at megjárt Kertész Viktor a gárda hálóját védi. Rajta kívül Ragó Bence több szezonon keresztül az NB II-ben vitézkedett, sőt az említetteken kívül mások szintén felülről érkeztek az MVSE-hez.

– Vannak tőlünk tehetősebb egyesületek is a csoportban – célzott a pénzre az edző, majd hozzátette: – A fociban és ilyen szinten nem feltétlenül az anyagiak számítanak a keret összerakásakor. Fontosak a kapcsolatok és az emberi tulajdonságok, ezekért sokan csatlakoztak hozzánk.

Könnyű nincs

A szakember a csapatok játék­erejének ismeretében úgy látja, hogy mind a bajnoki cím, mind az érmek sorsa a jelenlegi éllovasok között dől majd el:

– A Tiszakeszi, a Sajószöged és a Mezőkeresztes emelkedik ki a mezőnyből, de masszív és erős a Harsány, az Emőd, a Tibolddaróc és a Nyékládháza is. A magam nevében beszélek, amikor kijelentem: szeretném, ha dobogósok lennénk, ebben pedig az első hely is benne van. Könnyű mérkőzés nincs, legutóbb hazai környezetben nehezen vertük 2-1-re a Vattát, most pedig ismét itthon leszünk, a sereghajtó Tiszabábolnát fogadjuk, és előre figyelmeztetem a fiúkat: óvatosan a testtel, már akkor is elégedett leszek, ha ismét egy góllal többet rúgunk és újra nyerünk.

Kertész Péter a tárgyi feltételeiket is megemlítette. Elmondta, hogy pályájuk kiemelkedően jó, az öltözőjükre azonban igencsak ráférne a bővítés, hiszen jelenleg a hazaiaknak és a vendégeknek is csak egy-egy helyiségük van, ezért a nagyok és az utánpótlás-alakulatok együtt készülnek fel az onnan való kivonulásra.

– Eljött az ideje annak, hogy legalább négy öltözőnk legyen – fogalmazta meg vágyaikat a szakmai munka mezőkeresztesi felelőse. – Úgy tudom, hogy klubunk elöljárói, továbbá Majoros János polgármester egyaránt vizsgálják a fejlesztés, vagyis a pályázati forrásból származó anyagi eszközök bevonását. A korral haladni kell, így számomra nem lehet kétséges, hogy előbb vagy utóbb ezen a téren is megvalósulnak az elképzeléseink. A szociális helyiségeket ráadásul nem csupán a felnőttek, hanem a gyerekek is használnák, ennek következtében az infrastruktúra hibátlan megteremtése fontos teendőnk.

Az edző végezetül szóba hozta a nézőszámukat, amely – szavait idézve – időjárásfüggő tényező náluk:

– Ötven és százötven között látogatnak ki az összecsapásainkra, ez kevés, sokkal nagyobb szurkolótábort szeretnék látni – tette hozzá Kertész Péter.

Kolodzey Tamás

Így látja az elnök

Adonics István, a Mezőkeresztes VSE első embere:

– A rajt előtt az első hat hely valamelyikét határoztuk meg, de akkor sem ijednénk meg, ha túlteljesítenénk az elvárásokat, bár szerintem a jövőre induló bajnokságban fogunk beleszólni a végelszámolásba. A négyezer lelkes városunkban teljesen felépítettük láncolatunkat, mivel van gyerekanyagunk. A Bozsik-program keretében a 7, a 9, a 11 és a 13 évesekkel foglalkozunk, továbbá van 14, 16 és 19 éves együttesünk, ez hét plusz egyes kínálat, az utóbbit a nagyok jelentik. Az önkormányzattól jelenleg kétmillió-kétszázezer forintot kapunk, ez lehetne több is, hiszen a labdarúgók mellett négy női kézilabdacsapatot tartunk fenn. A háttérben sokan segítik a munkánkat, közöttük meg kell említenem ifj. Palatics Attilát, aki a női kéziseknél szakosztályvezető, a labdarúgóknál pedig mecénás-támogató.

