Hatásos fájdalomcsillapító az apuka

A magyar kormány 2018-at a Családok évének nyilvánította. Az lenne a cél, hogy minél több gyermeket vállaljanak a fiatal házaspárok. Kevés gyermek születik ma Magyarországon, ezért a szülési kedv fokozására a kormány 8 milliárd forintot különített el. A kórházak, a szülészetek is pályázhatnak, hogy olyan körülményeket teremtsenek, hogy a kismamának öröm legyen szülni. Bár napjainkban ott lehet az apuka, vagy más hozzátartozó, ez évtizedekkel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Dr. Nagy Gáborral, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szülészetének főorvosával beszélgettünk.

Szülés után a baba és a mama egy kórteremben lehetnek, nem viszik el az édesanyától az újszülöttet. Régen ez sem így volt…

Igen, ez is haladás. Amikor valami új dolgot vezetünk be, sokszor azt hisszük, hogy azt már nem lehet fokozni, aztán kiderül, hogy de, lehet. Ma már a szülőszobán aromaterápia van, zene szólhat, ha igényli a kismama. Megjelent például a dúla is. Van összefüggés a félelem, a fájdalom, és a feszültség között. Egymást generálják. Aki nagyon feszült, nagyobb fájdalomnak éli meg ugyanazt a fájdalmat. Ebben segíthet a dúla, mint a lelki társ. Természetesen nem a szülőágyon ismerkednek meg, hanem a terhesség alatt kell, hogy összebarátkozzanak.

Általában a férjek, az apák vannak jelen a szülésnél?

Igen, de volt olyan is, amikor a férj és az anyós együtt voltak ott. Együtt drukkoltak a szülő nőnek. 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy családtag lépjen a szülőszobába. Most azon vagyunk, hogy a kismama kéréseinek eleget tegyünk. Például van olyan kérés, hogy fürdőkádban, vízben szeretne szülni a kismama, a fájdalom ugyanis csökken a meleg víz hatására. Mi a kádban szülés lehetőségét szeretnénk először megvalósítani, erre is pályázunk majd.

A körülmények megteremtésén túl beszéljünk a szülésről. Mi a véleménye: spontán szülés vagy a császármetszés? Mi a jobb a babának és a mamának?

A szakma egyértelműen állást foglal: a spontán szülés, a természetes szülés a jó. De nem evezhetünk a szülő nővel két hajóban. Van, aki császármetszést szeretne, mert azt hiszi, hogy így kevésbé fáj, nem olyan hosszú a vajúdási idő. Nekünk orvosoknak – ha egyébként nincs más egészségügyi ok – le kell erről beszélni, vagy legalábbis megpróbálni, mert a császármetszés az egy műtét. Lehetnek szövődményei, kockázatai. Lassabban gyógyul. Hazánkban a szülések 38 százaléka császármetszés. Ez nagyon sok. A mi kórházunkban 33 százalék. Magánintézetekben nem ritka a 70 százalék sem. A fájdalom félelem, szorongás – a szorongást kellene oldanunk a kismamában, ezért is lenne jó átalakítani a szülészetünkön sok mindent.

A baba szempontjából mi a jó?

A spontán szülés. Egyértelmű. Jótékony hatású a vajúdás a kicsinek. Életfrissebbek, hogy ezt a szót használjam. A vajúdás az újszülöttre pozitív hatással van. Sőt, az anyuka felépülése is sokkal gyorsabb, ha volt vajúdás a szülés előtt. A szakkönyvek szerint 10-12 órás vajúdásnak kellene megelőznie a megszületést. Persze nem szoktuk ilyen sokáig hagyni vajúdni a kismamát. Ma már korszerű fájdalomcsillapítók vannak. De a legjobb fájdalomcsillapító az apuka jelenléte.

Az otthonszülésről mi a véleménye?

Egyértelműen elutasítom. Vannak országok, ahol teret kap az otthonszülés. De megvan a veszélye. Mi történik akkor, ha tényleg császármetszésre van szükség? Mennyi idő alatt ér be a kórházba a kismama? Ha a szakmai team kimondja hogy császármetszésre van szükség, 15 percen belül végre kel hajtani. Ezt otthonról nem lehet megoldani. S lehet, hogy az újszülött, vagy az édesanya élete kerül veszélybe.

B. Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA